‘The Last of Us’: criadores falam sobre 2º episódio e explicam o beijo da morte zumbi

A essa altura, com a morte de duas personagens principais ao longo de apenas dois episódios, já deu para perceber que ninguém tem garantia de um final feliz na adaptação de The Last of Us da HBO.

Após a perda da filha de Joel, Sarah (Nico Parker) na estreia, Tess, de Anna Torv, encontrou seu fim no segundo episódio, que foi ao ar na noite de domingo (22/01). Sua morte, no entanto, foi diferente do jogo The Last of Us. Os criadores da série Craig Mazin e Neil Druckmann confirmam que há uma boa razão para isso.

I love how accurate HBO's The Last Of Us is compared to the video game



~ Here's a scene from Ellie saying the exact same line that she said in the game in Episode 2#TheLastOfUs #TheLastOfUsHBO #TLOU pic.twitter.com/Z6AYvnkgJu — Iron Wolf 🐺 (@IronWolfNetTV) January 23, 2023

Joel (Pedro Pascal) e Tess trazem com sucesso Ellie (Bella Ramsey) para o local de entrega, assim como prometeram a Marlene (Merle Dandridge) e aos Vagalumes. Mas ninguém está lá para encontrá-los. Ninguém vivo, no caso. Então Joel tem que tomar uma decisão. Ele volta para o QZ e esquece tudo sobre isso, ou ele encontra outra maneira de levar Ellie aonde ela precisa ir?

Tess toma essa decisão por ele. Ela revela uma mordida de um dos infectados que ela teve antes durante a briga com clickers e runners - nomes do videogame para os diferentes tipos de infectados. Antes que a infecção a domine, Tess faz um último desejo para que Joel continue com Ellie.

Segundo a EW, no jogo, Tess morre segurando os soldados invasores da FEDRA enquanto Joel e Ellie fogem. Na série, ela distrai um bando de infectados que chega, o que nos leva a um momento único.

Um corredor avista Tess e, em vez de atacá-la violentamente como vimos antes, ele calmamente se aproxima e lhe dá um beijo de boca aberta para permitir que tentáculos dos fungos cordyceps evoluídos passem por ela.

Druckmann, que também criou o jogo The Last of Us, explicou à EW sobre o beijo que trouxe a morte da personagem Tess: “essas coisas não precisam se tornar violentas, a menos que você as esteja impedindo de espalhar [a infecção] ainda mais. Isso é percebido dessa maneira linda, mas horrível, com Anna”.

As gavinhas são um elemento mais novo para a série que Druckmann e Mazin extraíram do material de origem. Ao considerar a arte conceitual do videogame como inspiração, eles se lembraram de tentáculos que correm sob a pele dos infectados.

“Craig disse com inteligência: ‘O que podemos fazer para separar ainda mais nossos infectados dos zumbis?’ É mais do que apenas uma mordida. Há algo mais acontecendo”, lembra Druckmann. “Gostaria que tivéssemos aquele momento imediatamente, mas pensamos em tantas coisas diferentes que eles poderiam estar fazendo”, acrescenta ele. “Alguns deles eram bem estranhos”.

As gavinhas do cordyceps no programa criam um efeito de mente de colmeia, como os espectadores viram no episódio 2. Quando um dos infectados vê você, todos na área de repente percebem sua presença. Também “pareceu apropriado”, menciona Druckmann, “para como essa coisa cresce nas paredes do ambiente, como sairia [dos infectados]”.

Mazin aponta para a cena de abertura de toda a série: o segmento de talk show em que um especialista explica como o cordyceps pode dominar o corpo de uma formiga. “Nós pensamos que era muito legal”, diz ele. “É muito visual e muito assustador, o que eu adoro”.

Save who you can save.



A new episode of #TheLastOfUs is streaming now on @HBOMax. pic.twitter.com/Ge0TQzdE5F — The Last of Us (@TheLastofUsHBO) January 23, 2023

Druckmann esclarece que a conversa da gavinha era completamente separada da conversa dos esporos. Os esporos são outro elemento do jogo: quando os personagens encontram os esporos do cordyceps, eles precisam se mascarar ou correm o risco de serem infectados - exceto por Ellie. Por razões práticas, os escritores e produtores executivos ainda não incluíram os esporos nessa parte da série.

“Parte do problema com os esporos é que você os encontra bastante no jogo, embora não tanto quanto as pessoas pensam, e se houvesse tantos esporos e eles estivessem no ar, a infecção seria ainda mais rápida”, disse Mazin. “É difícil imaginar como alguém escapa disso, e as pessoas provavelmente usariam máscaras o tempo todo”.

Dito isso, Mazin esclarece: “Não acho necessariamente que eliminamos os esporos do universo de nosso programa”, diz ele. “Ainda não chegamos lá. É possível que eles voltem. Podemos ter um plano, é o que quero dizer”.

The Last of Us deu à HBO sua segunda maior estreia dos últimos 12 anos, com a HBO relatando que 4,7 milhões de espectadores apareceram para assistir na noite de estreia na TV linear e HBO Max. No final do segundo dia, esse número aumentou para 10 milhões de espectadores. Se esses números continuarem, o que levaria a HBO a prosseguir com a renovação da segunda temporada, os planos dos criadores serão concretizados.

“Se você quer esporos, assista ao programa”, disse Mazin.