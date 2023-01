Relacionamento discreto: Quem é o novo amor de Ana Maria Braga

Ana Maria Braga está de férias na África do Sul e, além dos netos e filhos, a apresentadora do “Mais Você” apresentou o seu novo namorado, o jornalista Fabio Arruda, que mantém tudo na descrição.

Com quase um ano de relacionamento, já que o namoro teria começado em março do ano passado, a apresentadora da Globo nunca tinha falado sobre o romance e nem postado fotos ao lado dele nas redes sociais.

Mas, Fábio não é tão anônimo, já que trabalha ao lado da amada no “Mais Você”. Além disso, ele já foi editor de imagens e cobriu competições no esporte, segundo a coluna “Retratos da Vida”, do jornal “Extra”. Mesmo sendo um Global, ele mantém sua vida fora do trabalho trancada e o Instagram também, possuindo apenas 300 seguidores.

A descrição também começou a fazer parte da vida de Ana Maria Braga, que aparece cada vez menos nas redes sociais e também postou fotos ao lado de Fábio Arruda, mas não fez nenhuma declaração de amor para o namorado.

Sem assumir nenhum romance desde 2021, quando terminou de forma conturbada a relação com o empresário Johnny Lucet, o namoro de Ana e Fábio teria começado no ano passado, quando eles foram assistir à partida entre Corinthians e Palmeiras pelo Campeonato Paulista, mas só começou a ser divulgada para amigos em julho.

Vale lembrar que durante uma entrevista dada pelo jornalista Caco Barcelos, a apresentadora do matinal da Globo falou sobre relacionamentos e, desta vez, ela fugiu de qualquer saia-justa e disse que preferia ser mais discreta quando o assunto é pessoal.

Férias na África do Sul

Além do namorado, Ana Maria Braga está curtindo os dias fora do “Mais Você” ao lado de Bento. Neste fim de semana, a apresentadora de 73 anos, mostrou mais algumas paisagens e momentos ao lado do pequeno.

“Algumas fotos dessa viagem deliciosa em família. A África do Sul é um lugar muito especial”, escreveu Ana Maria na legenda.

