Patrícia Poeta vive momento desconfortável ao falar de Daniel Alves na Globo

Patrícia Poeta começou o “Encontro” levando ao público as principais notícias do momento, como a prisão do jogador brasileiro Daniel Alves. Para falar sobre o assunto, o correspondente Guilherme Pereira, que fica em Paris, mas viajou à Espanha, onde o esportista está.

No entanto, o primeiro bloco do matinal da Globo foi um pouco mais complexo do que de costume. Ao vivo, a conversa entre a apresentadora e o jornalista passou por várias interferências e o telespectador pode ouvir Guilherme gritando: “Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo”, falou ele.

Sempre muito transparente com o público, Patrícia Poeta não fez rodeios e contou que alguns problemas técnicos estavam acontecendo: “Estamos sem conseguir ouvir o Guilherme e ele também não consegue nos ouvir”, disse a famosa.

#encontro depois que eu descobri a história toda do caso Daniel, posso dizer que tem caroço neste angu… procure saber a história pois a globo não vai divulgar por ser uma história meio estranha — eesilva o chapeleiro (@evertonemanoel) January 23, 2023

Depois do conflito, o jornalista Guilherme Pereira voltou a contar sobre a prisão de Daniel Alves na Espanha, mas estava aparentemente nervoso e acabou se atrapalhando ao falar sobre o processo envolvendo o jogador. Para finalizar, ele contou que teve acesso a casa noturna, mas não ao banheiro onde o caso teria acontecido.

LEIA TAMBÉM: “O corpo não é teu”: Jojo Todynho fica nervosa com haters que vigiam sua vida

No Twitter, o assunto também foi comentado pelos telespectadores do matinal: “Trastes como o Daniel Alves e o Robinho não aguentam muito tempo na prisão. Ouvi uma vez de um presidiário famoso que” cadeia foi feita para homens e não para frouxos”, escreveu um anônimo.

#encontro bom dia! Essa lei espanhola deveria ser MUNDIAL, assim não teríamos ataques desse gênero. — Antonio C Santos (@Antonio49527160) January 23, 2023

Outro momento complicado foi quando Manoel Soares tentou falar, mas Patrícia Poeta acabou atropelando o colega de “Encontro”. O assunto também voltou com força nas redes sociais: “Acordei cedo hoje e, pela primeira vez, estou assistindo ao ‘Encontro com Patrícia Poeta’. É notável a falta de sintonia com o Manoel e a falta de espaço que ela dá para ele”', criticou uma fã.

Um segundo também alertou a produção do “Encontro” dizendo que Patrícia Poeta voltou a cortar Manoel Soares e que isso já estava “chato”.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Alerta de relacionamento tóxico movimenta famosos, familiares e adms