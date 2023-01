“O corpo não é teu”: Jojo Todynho fica nervosa com haters que vigiam sua vida

Depois de passar uma temporada nos Estados Unidos, Jojo Todynho está de volta ao Brasil e também às redes sociais, onde mandou um recado para todos que querem cuidar de sua vida. Sem paciência, ela postou um vídeo e foi direto ao assunto.

“Dublê de Gracyanne, tô passando aqui pra fazer um pedido para você que acha que tá motivando e fica desmotivando as pessoas”, começou a famosa, que está focada em buscar uma vida mais saudável.

“Nossa, você tá malhando? Não vi diferença’. Quem tá malhando não tá malhando pra você ver diferença não. O corpo não é teu! Cuida da tua vida! Você é médico, você é nutricionista, você é endocrinologista? Qual é a sua formação? Porque eu acho que você tem que ver o outro quando tá numa consulta com o médico”, alfinetou a vencedora de “A Fazenda”.

No desabafo, Jojo voltou a falar sobre a cirurgia bariátrica que deve acontecer em breve, mas disse que quer fazer tudo com segurança e, por isso, segue com o processo de emagrecimento.

“Ah! Quando você vai fazer bariátrica?’ Cada um tem seu processo. Quem vai fazer bariátrica tem uma equipe acompanhando. Eu não vou divulgar hora, nada. Quando vê já foi. Ih, já fiz! Já passou meses. Entendeu?”, relatou a cantora.

Por fim, Jojo Todynho pediu, mais uma vez, para não desmotivar quem está motivada: “Pare de desmotivar os outros e achar que você tá motivando. Sabe qual é o projeto agora? Cada um cuidando do seu”, concluiu.

Ex de Jojo deve voltar para casa

Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho, deixou a carreira militar. Neste domingo (22), o oficial do exército explicou sua decisão.

“Infelizmente, hoje estou deixando a minha profissão, tudo que mais sonhei e o que eu amava, porém sei que ciclos têm que ser encerrados e por mais doloroso que seja, eu tenho que tomar essa decisão. Todos os últimos acontecimentos acabaram me prejudicando na minha carreira militar”.

Com a decisão tomada, Lucas Souza deve deixar o Rio de Janeiro, onde morou durante o casamento com a famosa, e voltar a viver com a família em Curitiba. Agora, ele deve focar na carreira de influenciador digital.

