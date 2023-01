Lady Di: Charles Spencer compartilha pintura de sua mãe e semelhança com Lady Di impressiona

O Instagram de Charles Spencer é um tesouro de fotos vintage, história da família e muito mais, por isso, para os fãs da realeza, é sempre legal ficar de olho nas novas postagens do 9º Conde Spencer. Por aqui, nós não deixamos de ver as atualizações e neste fim de semana, a realeza compartilhou um retrato de sua mãe, Frances Shand Kydd. E foi impossível não notar o quanto a princesa Diana se parecia com a mãe deles.

Spencer compartilhou a pintura e escreveu: “Retrato de minha mãe, que fica na Biblioteca de Althorp, cercado por fotos de 4 de seus filhos. (O outro - seu filho, John - morreu no dia em que nasceu.)”.

Ele continuou: “Minha mãe nasceu há 87 anos, em Park House, Sandringham. Naquele mesmo dia - 20 de janeiro de 1936 - a algumas centenas de metros de distância, em Sandringham House, o rei George V morreu. Minha mãe morreu em 2004, aos 68 anos. Muito jovem”.

No retrato, vemos que a jovem Kydd com um penteado loiro ondulado e um vestido azul bebê que combinava com a cor de seus olhos. Claro, a semelhança entre ela e sua terceira filha mais nova é bastante aparente. Diversos usuários do Instagram comentaram sobre a semelhança das duas: “Os olhos de Diana [emoji de coração]”. Outro seguidor escreveu: “Ela é tão bonita. Diana definitivamente se parecia com ela”.

Na verdade, não é a primeira vez que Spencer compartilha uma lembrança de sua mãe. Ele compartilhou a imagem anteriormente em janeiro de 2021. Então, apenas alguns meses depois, ele postou uma homenagem sincera a sua mãe no aniversário de sua morte.

“Minha mãe e eu na praia de Brancaster, 55 anos atrás. Ela morreu há 17 anos hoje, aos 68 anos”, escreveu ele. A foto vintage mostrava um jovem Charles sendo segurado nos braços de sua mãe, e esse estalo também mostrava a semelhança entre ele e sua mãe.