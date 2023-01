Depois do remake de “Pantanal”, este será o novo papel de Dira Paes

No remake de “Pantanal”, Dira Paes interpretou Filó, mãe de Tadeu (José Loreto) e esposa de José Leôncio (Marcos Palmeiras), agora, depois do sucesso da personagem, ela já tem um novo trabalho para fazer na TV Globo.

Mesmo de férias, a atriz foi confirmada para o elenco da novela “Fuzuê”, uma das apostas para o segundo semestre deste ano. Na trama, ela vai interpretar Maria Navalha, uma mulher com passado na região da Lapa, no Centro do Rio de Janeiro.

Segundo informações da coluna de Patricia Kogut, do jornal O Globo, Dira Paes vai contracenar com Giovana Cordeiro, que também esteve no elenco do remake de “Pantanal”. Na nova novela da Globo, elas serão mãe e filha.

Na reta final de "Pantanal", Filó (Dira Paes) encontra José Leôncio (Marcos Palmeira) morto (Fábio Rocha/Globo)

Dira Paes também deve trabalhar com Marina Ruy Barbosa, que fará a vilã de Fuzuê, chamada Preciosa Montebelo, e é a dona de uma rede de joalherias. Nicolas Prattes também está escalado para a trama para ser o protagonista, que é um advogado.

Entre os veteranos, Ary Fontoura foi especulado em um dos papéis principais. Com estreia prevista para o mês de agosto, Fuzuê é o primeiro trabalho do escritor Gustavo Reis na TV Globo e é apontada como a substituta de “Vai na Fé”. As gravações devem começar em maio deste ano.

Um novo remake na Globo

“Travessia” não conseguiu segurar a audiência entregue pelo remake de “Pantanal” e acabou virando um grande problema para o horário nobre da TV Globo. Agora, a direção de dramaturgia quer reviver o bom momento colocando outro clássico no ar.

"Renascer" pode ser o próximo remake do horário nobre da Globo (Reprodução/Instagram)

Ao que tudo indica, “Renascer”, que está prestes a completar 30 anos, foi a escolhida pela direção da emissora carioca como a substituta de “Terra Vermelha”, a próxima trama de Walcyr Carrasco para o horário nobre. Se nada mudar, o remake deve estrear em janeiro de 2024, segundo informações do Notícias da TV.

A autoria do remake será de Bruno Luperi, que foi chamado para desenvolver a nova versão da novela escrita por Benedito Ruy Barbosa, avô do novelista, que é um dos coringas da emissora carioca.

