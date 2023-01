BBB 23: Veja quem se enfrenta no primeiro paredão desta edição

Neste domingo foi formado o primeiro paredão do Big Brother Brasil 23. Como havia sido adiantada pelo apresentador Tadeu Schmidt, o paredão seria em dupla e Gustavo e Key Alves foram indicados pelos líderes da semana.

Fred Nicácio e Marília foram escolhidos pela maioria dos votos da casa, e no contra-golpe indicaram também Paula e Gabriel.

As duas últimas duplas foram disputar a prova bate-volta, que era montar uma sequência de quebra-cabeças, e Paula e Gabriel levaram a melhor e acabaram se livrando do paredão desta semana.

Nova dinâmica

Esse paredão terá uma nova dinâmica em relação às edições anteriores. Desta vez, a dupla mais votada irá para um quarto secreto na terça-feira, dia da eliminação. Nesse dia, começará uma votação pelas redes para decidir qual dos dois participantes do quarto secreto será eliminado do Big Brother Brasil 23. Na quinta-feira, um deles sairá e o outro voltará para casa com poder de imunidade para o próximo paredão.

Anjos

Na edição deste domingo, os anjos Aline Wirley e Bruno imunizaram Amanda e Cara de Sapato, que não puderam ser votados pelos demais brothers durante esse primeiro paredão.