BBB 23: Veja o horário do segundo Jogo da Discórdia e onde assistir

Em sua segunda semana após a estreia do reality show, o ‘BBB 23′ tem levantado diversas discussões nas redes em relação aos participantes. Os diversos tópicos estão sendo discutidos na web devido a uma série de acontecimentos que tomaram conta da casa mais vigiada do Brasil.

Seja com os variados memes, momentos de entretenimento, discussões e até questões mais sérias, o assunto tem permeado fortemente na internet. Com o segundo Jogo da Discórdia que acontece nesta segunda-feira (23), o circo poderá pegar ainda mais fogo. Levando em consideração a formação de paredão da semana, os brothers estão com os nervos à flor da pele.

O programa desta segunda-feira será exibido ao vivo na Globo, às 23h45, horário após a transmissão da novela ‘Travessia’. Pela internet, é possível assistir de forma gratuita pela plataforma do Globoplay, basta criar uma conta no portal.

Veja mais:

Formação de paredão e dinâmica diferenciada de eliminação

O primeiro paredão do ‘BBB 23′ foi formado no último domingo (22) e conta com uma dinâmica diferenciada. Desta vez em duplas, Key Alves e Gustavo foram indicados pelos líderes da semana. Em seguida, Fred Nicácio e Marília foram os mais votados pela casa, tendo indicado a dupla Gabriel e Paula no contra-golpe.

Na disputa do bate-volta, Gabriel e Paula levaram a melhor e ficaram livres do paredão desta semana. Diferente dos habituais paredões, a dupla mais votada vai para um quarto secreto na terça-feira, dia da eliminação.

Nesse dia, começará uma votação pelas redes para decidir qual dos dois participantes do quarto secreto será definitivamente eliminado do Big Brother Brasil 23.

Na quinta-feira (26), o que não for eliminado retornará com poder de imunidade para o próximo paredão. As duplas Fred Nicácio + Marília e Key Alves + Gustavo seguem disputando a vaga para manter-se no jogo mais uma semana.