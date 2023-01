BBB 23: Primeira madrugada pós-paredão é marcada por choro e briga

A noite foi marcada não apenas pelo primeiro paredão do “BBB 23″, mas também pelo comentário de Tadeu Schmidt, que abalou muitos participantes do reality show da Globo, que usaram a madrugada para desabafar e chorar.

O clima de festa começou a acabar quando o recado de Tadeu Schmidt sobre a relação de Bruna Griphao e Gabriel caiu como uma bomba. No entanto, abriu os olhos de muitos moradores da casa, como Larissa e Key Alves, que discutiram depois do programa ao vivo.

BBB 23: Após paredão, participantes se abraçam no quarto (Reprodução/Globoplay)

Por ter sido indicada ao primeiro paredão, a atleta foi tirar satisfação com uma das líderes: “Em nenhum momento você veio falar comigo. Agora você falar que eu não fui falar com você, eu não fui mesmo”, disse ela.

Mas, Larissa não ficou calada e deu seu ponto de vista, gerando um pequeno conflito: “Eu sinto que tu deu abertura pros meninos, e pra mim tu não deu nenhuma abertura. Eu comecei a notar que tu não era quietinha, porque com todo mundo tu conversa e comigo não”.

BBB 23: Gabriel Santana ouve conselhos de Fred Nicácio (Reprodução/Globoplay)

Fred Nicácio também ficou assustado ao ir para o paredão e começou a chorar. Ao lado de Marília, o médico foi o mais votado pela casa e desabafou: “Apesar do paredão, eu vou dormir aliviado. Vou dormir orgulhoso do homem que eu sou, do homem que eu me tornei”.

O brother também conversou com Gabriel Santana, seu affair dentro do “BBB 23″. Na conversa, ele aconselhou o ator a se afastar de algumas pessoas: “Estou falando porque não quero que você caia na lábia dos outros, se afaste. Eles são tóxicos, venenosos. Você e a Sarah, eu amo vocês. Não quero vocês andando com essa galera”.

BBB 23: Bruna- Griphao chora ao falar de relacionamentos (Reprodução/Globoplay)

Porém, nem tudo foi ruim. Key e Gustavo conversam sobre o Paredão e se mostraram tranquilos. Na academia, a dupla se mostrou orgulhosa da trajetória que fizeram no reality show da Globo.

