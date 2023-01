BBB 23: Gabriel e Paula discutem e brother toma decisão complicada

No BBB 23, Gabriel pede para Paula se afastar (Reprodução/Globo)

Gabriel e Paula devem seguir separados no “BBB 23″. Durante o domingo (22), quando foi formado o primeiro paredão da temporada, o brother, que está em um relacionamento com Bruna Griphao, foi conversar com a ex-aliada.

Sério, ele pediu para a biomédica se afastar dele, depois de ouvir um conselho de Tadeu Schmidt: “Quem está envolvido em um relacionamento, talvez nem perceba, talvez ache que é normal. Mas quem está de fora consegue enxergar quando os limites estão prestes a ser gravemente ultrapassados”, disse o apresentador.

Depois disso, Gabriel deu um ultimato para a sister: “Existem coisas muito mais importantes do que eu lá fora, para você”. Mas, ela rebateu: “Existem, só que agora eu estou dentro de um game, e você faz parte do meu game. Eu não sou esse tipo de amiga, Gab”.

Porém, ele bateu o pé e insistiu que Paula deveria seguir outra trajetória no reality show da Globo: “Não, Paulinha, eu não faço mais parte desse game. Não quero que você se prejudique por minha causa. Eu só não desisti da prova ali na hora, fora a razão de continuar aqui e mostrar que eu não sou esse cara, porque você merece estar aqui”.

Paula insistiu em dizer que não pretende se afastar do amigo, por enquanto; Eu sei que é um peso. Aqui as coisas mudam em uma semana. Eu quero que você entenda que eu não vou virar as costas para você porque não faz a minha linha de amiga”.

Porém, o brother apenas ressaltou que não é um peso, mas uma tonelada e Paula disse: “Eu quero que você entenda o seguinte: a gente, se precisar jogar junto, a gente vai jogar. Se eu não concordar, eu não vou fazer”.

