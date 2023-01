BBB 23: Alerta de relacionamento tóxico movimenta famosos, familiares e adms

Relacionamento de Bruna Griphao e Gabriel vira assunto fora do "BBB 23" (Reprodução/Globoplay)

A relação entre Bruna Griphao e Gabriel dentro do “Big Brother Brasil” acendeu um alerta para os participantes do reality show, mas também para os administradores da atriz, que tomaram uma atitude após polêmica levantada por Tadeu Schmidt, no programa deste domingo (22).

Pelas redes sociais, a família da famosa resolveu se posicionar e divulgou uma nota de repúdio: “Estamos acompanhando todas as postagens e o apoio que vocês têm dado à nossa Bru”, começou o texto, postado na madrugada desta segunda-feira (23).

“Primeiramente, MUITO OBRIGADA! Esse apoio é muito importante, bem como é importante levantarmos questões sérias sobre relacionamentos tóxicos”, descreveu o comunicado, que foi curtido por muitos fãs da sister.

A nota de repúdio contra o modelo e ex-morador da Casa de Vidro continua e diz que falas grosseiras e desrespeito não serão aceitos:

“Em nenhum contexto é passível ouvir grosseria e desrespeito e agressivas. Infelizmente a Bruna não consegue enxergar como está sendo tratada em diversas situações dessa forma como vemos aqui fora. E acontece no jogo, como acontece na vida”.

A família de Bruna Griphao também torce para que a famosa termine com o relacionamento que começou dentro do “BBB 23″. Na nota, divulgada nas redes sociais da famosa, os parentes fazem um apelo: “Nós como equipe, família e amigos, repudiamos esse tipo de comportamento. Torcemos para que ela siga seu jogo de maneira individual. Ela é uma pessoa divertida, alto astral e queremos que ela volte a brilhar como antes”, finaliza o texto.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Primeira madrugada pós-paredão é marcada por choro e briga

Além da família e dos fãs, algumas celebridades comentaram sobre o relacionamento de Bruna e Gabriel no reality show. Nos comentários, a ex-BBB Sarah Andrade defendeu a sister: “Sai dessa Bruna ainda dá tempo!”.

Jacira Santana, mãe do ex-BBB Gil do Vigor, também se posicionou e contou um caso parecido: “Me senti mal em vê esse relacionamento abusivo, eu passei por um relacionamento assim bem parecido e quem tá vivenciando não entende e ainda se sente culpada , mesmo sendo a vítima”, escreveu.

As vezes precisa acontecer “o pior” pra gente abrir os olhos e enxergar o que não nos faz bem… — Emilly Araújo (@emillyaraujoof) January 22, 2023

A ex-BBB Emilly Araújo, que venceu o “BBB 17″, também se posicionou sobre o caso de relacionamento tóxico no programa da TV Globo. Segundo ela, que também viveu um relacionamento abusivo com o cirurgião plástico Marcos Harter, a emissora foi no caminho correto.

“Parabéns Globo por fazerem o que deveriam ter feito em 2017… Assim a Bruna não precisa passar por mais de quatro anos de terapia pra tentar superar agressões psicológicas e físicas como eu”, escreveu.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Gabriel e Paula discutem e brother toma decisão complicada