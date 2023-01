“Pegaria fácil”: Key revela desejo pela cantora Anitta no BBB 23

A apresentação de Anitta na casa do BBB 23 mexeu com os brothers e também com as sisters, entre elas Key Alves, que admitiu se sentir atraída pela cantora.

“Eu pegava a Anitta fácil”, afirmou Key em uma conversa com Cézar, revelando o desejo que sente pela cantora e como sua apresentação mexeu com ela.

A jogadora de vôlei foi questionado por Cezar se era bissexual, se sentia atração por mulheres, mas Key disse que não, ela se sente atraída apenas pela cantora Anitta, dando um nó na cabeça do brother. No início do programa, seguidores do programa descobriram que Anitta já havia tido uma relação com o BBB Gabriel.

As atitudes da sister na casa têm causado bastante repercussão dentro e fora do BBB 23. Na semana, ela foi criticada pela equipe da atriz Bruna Griphao, a quem chamou de “atriz vagabunda” em uma conversa reservada no quarto com seus aliados.

A equipe da atriz se manifestou pela conta no Instagram e disse que Key passou do limite. “Nós como família, equipe e torcida, não vamos mais tolerar o comportamento ofensivo da Key com a Bruna e se houverem mais situações como a de hoje, continuaremos expondo para que o público tenha ciência que a obsessão em só falar da Bruna passou dos limites de jogo para o pessoal e profissional”, encerra a equipe no comunicado.

A equipe disse que a rivalidade faz parte do programa, mas tem limites. “Por aqui concordamos que ela vai até o ponto em que as falas começam a ser falta de respeito para com o outro”, disse.