Miley Cyrus acaba de quebrar um recorde do Spotify com sua música anti-dia dos namorados

O próximo álbum de Miley Cyrus, Endless Summer Vacation, está programado para sair em 10 de março, e se seu primeiro single, “Flowers”, é uma indicação, então apostamos que este LP vai fazer grandes números.

A cantora lançou “Flowers” na semana passada, e a faixa é um grande hino de auto-capacitação. “Eu posso comprar flores para mim / Escrever meu nome na areia”, ela canta na música. Apenas algumas semanas antes do Valentine’s Day (Dia dos Namorados internacional), parece a afronta perfeita para as convenções do feriado e claramente está ressoando com os fãs, porque Cyrus acabou de revelar que a música quebrou um grande recorde do Spotify.

Acontece que “Flowers” acabou de bater o recorde do aplicativo de mídia para a maioria dos streams em uma única semana. A notícia foi compartilhada na conta oficial do Spotify no Twitter, onde eles disseram: “Ela pode comprar suas próprias flores e quebrar seus próprios recordes. Flowers, de @MileyCyrus, acaba de se tornar a música com mais streams em uma única semana na história do Spotify”.

Thank you so much @Spotify and my amazing fans. ❤️ https://t.co/Zbcr5arWP3 — Miley Cyrus (@MileyCyrus) January 20, 2023

A própria Miley respondeu o tweet e acrescentou: “Muito obrigada @Spotify e meus incríveis fãs”.

Além de quebrar o recorde do Spotify, “Flowers” também tem feito números impressionantes em outros lugares. Por exemplo, no YouTube o videoclipe já conta com mais de 78 milhões de visualizações. Assista:

A música anterior a deter o título de maior número de streams em uma semana foi “Butter” do BTS, que teve 99,37 milhões de rodadas em sua semana de estreia. No entanto, “Flowers” de Miley Cyrus conquistou o título ao alcançar mais de 100 milhões de streams nos últimos 7 dias, de acordo com a Variety.

