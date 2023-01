“Livres para falar”, afirma Tadeu Schmidt sobre os assuntos comentados no BBB 23

O “Big Brother Brasil” é um programa de entretenimento e, segundo o apresentador Tadeu Schmidt, mesmo abordando pautas importantes para as pessoas, a atração não é focada em política.

“Levamos essa questão com muita naturalidade, eu particularmente acho muito importante todas essas lutas das minorias, acho que estamos no meio de um processo em que a nossa sociedade está evoluindo, sendo menos preconceituosa”, disse o famoso, durante uma entrevista à Folha de São Paulo.

No entanto, o ex-apresentador do “Fantástico” compartilha de um pensamento parecido com o de Boninho, diretor do “BBB 23″, sobre política partidária.

BBB 23: Ana Clara e Tadeu Schmidt comandaram o Big Day (Reprodução/Globo)

Para ele, os participantes são livres para falar sobre todos os assuntos que desejarem, mas o público que assiste ao reality show não enxerga a casa como um lugar ideal para expressar preferências eleitorais: “O participante faz o que achar correto, mas as pessoas não estão querendo assistir ao BBB para ver alguém fazendo política”.

É o segundo ano de Schmidt à frente do programa. Agora, ele conta, parece estar mais hábil sobre o funcionamento da casa, mas sua vida mudou muito desde que trocou o Fantástico pelo principal reality show da TV brasileira. Não pelos gritos de “ai, Tadeeeeeu”, dos participantes eliminados nas dinâmicas, mas pelo contato do público.

A fama de Tadeu nas ruas

Ao assumir o reality show, Tadeu pode mostrar um novo lado. Mais solto, o apresentador da Globo já conhece os bastidores e os limites que pode levar para o telespectador, que segue apoiando sua mudança profissional.

Bunda de Tadeu Schmidt vira assunto nas redes sociais (Reprodução/ Instagram @tadeuschmidt)

“Foram 14 anos de ‘Fantástico’ e 20 e tantos anos de futebol. O que muda agora é a questão da ‘torcida de futebol’. Durante o BBB, a pessoa se identifica com um participante e, se ela acha que eu não conversei direito com esse participante, ela fica com raiva de mim. Se bem que eu estava acostumado com essa coisa de time de futebol, mas agora tem um peso bem maior”, brincou o famoso.

Atingindo um grande público durante o tempo que fica no ar, o comandante do “BBB 23″ também dá seus palpites sobre o sucesso do reality no Brasil: “Acho que o ‘BBB’ é um grande caso de sucesso, público, audiência, tem repercussão na sociedade e um sucesso comercial, é um exemplo para as pessoas, então se os outros estão se espelhando no BBB, eu acho ótimo”.

