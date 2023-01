BBB 23: Tiago Leifert diz que vai “puxar mutirão” para participante do Camarote

Tiago Leifert diz que vai “puxar mutirão” para participante do Camarote do "BBB 23" (Reprodução/Globo)

O ex-apresentador do “Big Brother Brasil”, Tiago Leifert deixou o programa, mas segue sendo um dos maiores fãs do reality show. Prova disso é que ele comenta tudo que pensam em seu perfil oficial no Instagram.

Recentemente, pelos stories, o famoso declarou para quem vai sua torcida no confinamento. Segundo ele, que estava com uma camiseta personalizada com fotos do brother do Camarote, o mutirão será puxado para Fred.

Tiago nem precisou falar nada, já que sua camiseta estampava diversas fotos do ex de Bianca Andrade, a Boca Rosa, que também participou do “BBB”. Ele é pai do pequeno Cris, de um ano: “Saí do BBB e agora vou puxar mutirão, que fase”, escreveu ele ao legendar a publicação.

Fred (Reprodução/Instagram)

Vale destacar que Fred está entre os mais cobiçados para levar o prêmio final do “BBB 23″. Nas casas de apostas, o nome do famoso aparece entre os favoritos para vencer o reality show da Globo. Ele está no páreo com a atriz Bruna Griphao, que aparece em segundo lugar.

Na Bet365, Fred também tem o dobro de chances no programa do que ela e aqui também os apostadores classificaram Cristian como o ‘azarão’ desta edição, seguido por Amanda. Todos os demais ‘brothers’ aparecem em posições intermediárias.

Bastidores revelados

Já que está fora do “Big Brother Brasil”, Tiago Leifert revelou uma curiosidade sobre os bastidores do reality show. Pelas redes sociais, ele relembrou quais participantes foram bem nas entrevistas durante o processo seletivo.

Gabriel troca de roupa na Casa de Vidro do "BBB 23" (Reprodução/Globo)

“A pessoa às vezes vai muito bem na seletiva, você tem uma expectativa enorme, bota lá dentro e não rende. E uma pessoa que foi mais ou menos na seletiva, você bota lá dentro e às vezes ela explode e pode ser campeã. Mas isso é raro, tá?”, começou ele.

Em seguida, o famoso contou que, geralmente, quem se dá bem na seletiva pode render dentro da casa: “Às vezes precisa de uma cutucada ou outra, mas rende. Vamos ver. Esse é o frio na cabeça, é difícil, dá medo de selecionar. É uma aflição, e complicado, é a arte do negócio e é muito difícil”, contou Tiago, ao revelar que votou para Gabriel deixar a Casa de Vidro e entrar no jogo.

