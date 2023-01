A coroação do rei Charles incluirá diversos shows de famosos. Confira todos os detalhes!

Reprodução A coroação do rei Charles III acontecerá em 6 de maio Foto: @theroyalfamily (Instagram)

O rei Charles III vai realizar a sua coroação no fim de semana de 6 de maio, e a família real acaba de divulgar a programação oficial dos eventos.

A data da coroação de Sua Majestade Real foi revelada em outubro, com um comunicado que dizia: “O Palácio de Buckingham tem o prazer de anunciar que a Coroação de Sua Majestade, o Rei, ocorrerá no sábado, 6 de maio de 2023″. E agora, sabemos um pouco mais sobre tudo o que acontecerá nesse fim de semana histórico.

Uma nova postagem na conta da família real revelou que a coroação do rei Charles incluirá um grande concerto, um evento voluntário e ainda mais.

“As comunidades em todo o Reino Unido serão encorajadas a se reunir para celebrar a coroação com eventos como grandes almoços, dias de voluntariado e um concerto no Castelo de Windsor, que será aberto ao público”, dizia a legenda.

No sábado, 6 de maio, haverá o serviço de coroação, que acontecerá na Abadia de Westminster e será conduzido pelo Arcebispo de Canterbury. Em seguida, o dia seguinte apresentará um concerto especial cortesia da BBC e Big Lunches em todo o Reino Unido. Finalmente, na segunda-feira, 8 de maio, incluirá o Big Help Out, um evento que une pessoas com esforços voluntários em toda a Commonwealth.

Quando a data da coroação do rei Charles foi anunciada pela primeira vez, os fãs reais notaram imediatamente a importância da escolha, porque 6 de maio também é o aniversário do filho mais velho do príncipe Harry e Meghan Markle, Archie. Também é o aniversário de casamento da filha da rainha consorte Camilla, Laura, e o aniversário de casamento da falecida princesa Margaret.

Mais detalhes sobre os eventos que ocorrerão durante o fim de semana da coroação podem ser encontrados no site da família real. Embora informações, como os artistas no concerto de coroação, ainda não tenham sido reveladas, o The Sun publicou mais cedo algumas possibilidades.

Quais shows poderão fazer parte do concerto da coroação?

Segundo o The Sun, espera-se que o espetáculo musical no Castelo de Windsor conte com apresentações de ícones globais como Ed Sheeran e Elton John.

O jornal britânico publicou ainda que outros artistas mundialmente famosos, como Eric Clapton, Sting, Cliff Richard, Rod Stewart e os sobreviventes dos Beatles Paul McCartney e Ringo Starr também podem aparecer e que há rumores de que as megaestrelas Harry Styles e Dua Lipa estão em negociações para participar da cerimônia.

“Há até especulações de que a celebração de Charles poderia reunir as Spice Girls pela primeira vez desde a cerimônia de encerramento das Olimpíadas de Londres em 2012″, publicou o jornal.

No entanto, ainda não há line-up confirmado, mas certamente será um dia real para recordar.

