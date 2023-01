Vai ficar em casa? 5 séries e filmes para assistir neste fim de semana

The Last of Us

Com tantos serviços de streaming à nossa disposição hoje em dia, pode parecer quase impossível escolher algo para assistir. Às vezes, nos encontramos rolando e rolando por tanto tempo que acabamos desligando a TV e indo para a cama.

Mesmo quando sites como a Netflix nos oferecem seus títulos mais assistidos, ainda é difícil escolher entre tantas séries e filmes em alta (sem mencionar o fato de que só porque é tendência, nem sempre significa que é bom). Felizmente, decidimos tornar esse processo um pouco mais fácil reunindo algumas das melhores estreias das plataformas nesta semana.

5 dicas entre séries e filmes para assistir neste fim de semana

1. The Last of Us (HBO Max)

Um dos videogames mais aclamados de todos os tempos acabou de ser adaptado para uma nova série dramática na HBO Max, e parece que a transição correu bem, já que a série tem uma pontuação quase perfeita de 99% no Rotten Tomatoes. A série se passa 20 anos após uma pandemia global, onde acompanhamos um contrabandista (Pedro Pascal) acusado de conduzir uma adolescente (Bella Ramsey) por um desolado Estados Unidos. O segundo episódio vai ao ar neste domingo, o primeiro já está disponível na HBO Max.

2. That ‘90s Show (Netflix)

20 anos após os eventos de That ‘70s Show, Kitty e Red Forman deixaram sua neta ficar em seu porão durante o verão, e assistimos a uma nova geração de adolescentes entrar em novos hijinks. Além de contarmos com algumas participações especiais dos membros do elenco do That ‘70s Show.

3. Ginny e Georgia (Netflix)

A série da Netflix documenta o complicado relacionamento entre uma adolescente, Ginny (Antonia Gentry), e sua mãe, Georgia (Brianne Howey). Na segunda temporada, Georgia tenta esconder seu passado sombrio de seu noivo, Paul (Scott Porter). Como resultado, Ginny é forçada a cobrir sua mãe... ou então.

4. O Menu (HBO Max)

Um grupo de figuras ricas e poderosas viaja para uma ilha remota para desfrutar de um jantar preparado por um dos melhores chefs do mundo (Ralph Fiennes). No entanto, este grupo não tem ideia do que está reservado para eles, pois os cursos ficam mais complicados durante a noite e tudo fica maluco quando uma convidada não convidada (Anya Taylor-Joy) aparece.

5. Glass Onion: Um Mistério Knives Out (Netflix)

Nesta sequência de Knives Out, Benoit Blanc (Daniel Craig) viaja para a Grécia para investigar um caso diferente. E desta vez, ele se juntou a um novo elenco de estrelas de primeira linha, incluindo Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson e Dave Bautista.