Lady Di: esta é a joia que Kim Kardashian comprou e que a une à princesa Diana

Kim Kardashian é agora a orgulhosa proprietária de um pingente exclusivo que pertenceu à princesa Diana.

A People divulgou essa semana que a estrela do reality show comprou um raro pingente de cruz de ametista no leilão anual Royal & Noble organizado pela empresa britânica de belas artes, Sotheby’s. O preço, você pode estar se perguntando? A fundadora da Skims comprou a bela joia que pertenceu à ex-princesa de Gales por um total de 197 mil dólares.

Kristian Spofforth (chefe de joias da Sotheby’s em Londres) divulgou um comunicado oficial, que dizia: “Esta é uma joia ousada por seu tamanho, cor e estilo que não pode deixar de fazer uma declaração vibrante, seja de fé ou moda - ou, na verdade, ambos. Estamos muito satisfeitos que esta peça tenha encontrado uma nova vida nas mãos de outro nome mundialmente famoso”.

De acordo com o site oficial da Sotheby’s, Diana vestiu o acessório deslumbrante enquanto participava da gala de caridade Birthright realizada em 1987, onde combinou o pingente de diamante com um extravagante vestido de veludo roxo e preto desenhado por Catherine Walker & Co.

De acordo com a carta da Sotheby’s, “a cruz tem um peso total de diamante de aproximadamente 5,25 quilates e mede aproximadamente 136 x 95 mm”. O design em estilo florido foi criado por Garrard (o mesmo joalheiro por trás do icônico anel de noivado de safira de Diana) na década de 1920.

Kardashian certamente não é a primeira a usar um colar vibrante que pertenceu à falecida princesa Diana. Em dezembro, Kate Middleton e seu marido, o príncipe William, compareceram ao Earthshot Prize Awards em Boston, Massachusetts. Durante o evento anual, Kate parecia absolutamente deslumbrante em um vestido Solace London verde brilhante junto com uma gargantilha esmeralda que foi usada anteriormente pela ex-princesa em várias ocasiões.