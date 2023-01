J.Lo diz que ela deveria fazer parte daquele beijo do VMA entre Madonna e Britney Spears

Em 2003, as rainhas do pop Britney Spears e Christina Aguilera subiram ao palco no MTV Video Music Awards para homenagear Madonna com a performance de “Like a Virgin”. Então, a própria ícone sai para se juntar à dupla e canta “Hollywood”. Mas então vem o grande destaque, também conhecido como um dos maiores momentos da cultura pop do ano: Madonna beija Britney Spears e Christina Aguilera. Relembre o momento icônico:

E de acordo com Jennifer Lopez, ela deveria fazer parte disso.

Durante sua entrevista com E! News, a cantora e atriz revelou que ela estava programada para aparecer ao lado de Madonna e Spears, ao invés de Aguilera. No entanto, devido a um conflito de agenda, ela não pôde se juntar à dupla, e Aguilera atuou como substituta da atriz.

“Eu estava fazendo um filme no Canadá e nos conhecemos - eu, [Madonna] e Britney - para fazer na casa dela. E então eu simplesmente não conseguia sair das gravações. Então, nós não daria mais certo. Foi aí que elas chamaram Christina Aguilera, eu acho, para fazer isso, e eu acabei não fazendo”, contou J.Lo.

Ela acrescentou: “Acabei não participando do beijo, mas conversamos sobre isso. Eu amo Madonna, sou uma grande fã, sempre fui”.

Lopez não revelou em qual filme ela tinha que trabalhar na época, mas sabemos que seus filmes Menina dos Olhos e Dança Comigo? foram filmados no Canadá no mesmo período.

Vale a pena notar que ela e Ben Affleck haviam ficado noivos (pela primeira vez) no ano anterior. Mas agora, mais de duas décadas após a separação, os dois estão casados e felizes.

O casal e seus filhos foram morar juntos, e J.Lo disse ao Today : “Tem sido uma transição muito emocional, mas ao mesmo tempo todos os nossos sonhos se tornando realidade. E foi um ano fenomenal. Tipo, meu melhor ano, acho, desde que meus filhos nasceram”.

J.Lo pode ter perdido um momento icônico do VMA, mas ela certamente não perdeu seu felizes para sempre.