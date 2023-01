“Ela é atriz, vagabunda”: Key xinga Bruna Griphao no BBB 23 e equipe da sister se pronuncia nas redes

O BBB 23, ao contrário das outras edições, já começou com a temperatura máxima e as brigas, ofensas e desarmonia já dominam o ambiente tóxico da casa do reality.

Em uma conversa na cama, a jogadora de vôlei Key deixou claro para todos o que pensa de Bruna Griphao, seu desafeto dentro da casa. “Ela é atriz, vagabunda...vai tomar no seu c#, garota”, disse. “Ela é muito mimadinha”, completou.

A equipe da atriz se manifestou pela conta no Instagram e disse que Key passou do limite. “Nós como família, equipe e torcida, não vamos mais tolerar o comportamento ofensivo da Key com a Bruna e se houverem mais situações como a de hoje, continuaremos expondo para que o público tenha ciência que a obsessão em só falar da Bruna passou dos limites de jogo para o pessoal e profissional”, encerra a equipe no comunicado.

A equipe disse que a rivalidade faz parte do programa. “Por aqui concordamos que ela vai até o ponto em que as falas começam a ser falta de respeito para com o outro”, disse.

“Repudiamos veemente que em pleno 2023 uma outra mulher crie um espaço de tamanha rivalidade feminina, simplesmente porque não gosta da Bruna em um programa.”

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Sheila Mello e Jacaré fazem alegria dos brothers e encantam as redes

Em outra oportunidade, Key já havia atacado Bruna e sua dupla, dando a entender que elas não tinham cultura suficiente para manter um diálogo. “Não consigo conversar com elas. Sabe porquê? Porque se a gente falar A, as meninas não sabem nem o alfabeto.”

PAPO RETO

Durante a festa desta madrugada, Fred Nicácio chama Marvvila para falar sobre a fofoca de que ela estaria fazendo o papel de leva e traz para o outro quarto.

“Eu sou papo reto, não tenho papo torto. Eu não acredito que você seja uma pessoa diferente do que eu penso. Pessoa que é uma pessoa leal, fiel e correta. Eu jamais esperaria uma traição de você. Se isso acontecesse, seria uma decepção para mim, e isso não vai acontecer”, afirma o médico.