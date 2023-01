BBB 23: Sheila Mello e Jacaré fazem alegria dos brothers e encantam as redes

A festa da madrugada deste sábado na casa do BBB 23 trouxe um pouco da nostalgia dos anos 2000, com a apresentação do grupo “É o Tchan”, Saulo e Monobloco

Mas nas redes sociais não foi a perfomance dos BBBs que chamou a atenção dos internautas, mas sim a eterna ‘loira do Tchan” Sheila Mello, que aos 44 anos continua esbanjando alegria e boa forma.

A loira dançou, requebrou e ao lado do parceiro Jacaré mostrou que ainda domina as coreografias que tanto sucesso fizeram no início do século. “Sheila Mello aos 44 anos dando um show de beleza, dança e saúde. Lindíssima”, disse um comentário.

É o Tchan com direito a Sheila Mello e Jacaré em pleno 2023

Nunca fui triste#BBB23 pic.twitter.com/g4yur9zxCl — Oliveira ˢᶠᶜ (@yuriolisfc) January 21, 2023

Um dos internautas estranhou a quantidade de comentários sobre Sheila. “Aliás, to vendo uma galera chocada com a Sheila Mello aos 44 anos sendo uma baita duma gostosa e dançando até o chão. o jovem acha que depois dos 40 a gente vai pra fila do INSS e cuidar das planta em casa”, disse.

“Infância boa foi a nossa, só quem aprendeu a dançar com Sheila Mello e Jacaré sabe até hoje essas corografias icônicas do É O Tchan, que saudade dos anos 2000!!! #BBB23″, disse outro comentário.

Eu particularmente sempre gostei mais da Sheila Mello que da Carla. Quando ela entrou foi quando eu peguei mais o grupo. A fase do É o Tchan no Havaí me marcou muito quando pequeno. https://t.co/6LV5rk8Wlh — papi da Frescáh (@matdemarco) January 21, 2023

Um fã do programa lembrou que Liane, do BBB 7, fez o teste para entrar para o grupo e por pouco não roubo o lugar de Sheila Carvalho como nova loira do É o Tchan, substituindo na época Carla Peres.

É o Tchan e SHEILA MELLO no BBB, me lembram que a LIANE (BBB 7) também foi competidora pela vaga de Loira do Tchan (1998) pic.twitter.com/Ar6zgumHDM — Follow The Pai (@CosmicReboot) January 21, 2023

Apesar de não ter saído do grupo há muitos anos e de não ter participado do show da madrugada deste sábado na casa mais vigiada do país, Carla Perez também foi lembrada pelos fãs e alcançou o Trend Topics do Twitter por algumas horas, juntamente com Sheila Mello e BBB 23.