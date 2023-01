Shakira já havia avisado Piqué que iria “destruí-lo” em uma música se ele a machucasse

Shakira sempre soube aproveitar suas emoções para fazer música e seu término com Gerard Piqué se tornou a plataforma perfeita para criar o hino da vez.

A colombiana guardou silêncio por um longo tempo sobre sua separação do ex-jogador de futebol, mas finalmente surpreendeu a todos com Monotonía, uma música com a qual ela não teve medo de se referir ao fato de que o relacionamento falhou devido ao seu “narcisismo” e “monotonia”.

Mas ela não parou por aí! Em seu mais novo lançamento em conjunto com Bizarrap, BZRP Music Sessions #53, a cantora não poupou esforços em apontar falas sobre Clara Chía e até a sua ex-sogra. Por meio de frases como “ Me tornei grande demais pra você e, por isso, você tá com uma igualzinha a você ” e “Uma loba como eu não é para novatos. Uma loba como eu não é para caras como você”, a colombiana deixa claro que Piqué já é página virada.

Também deixa Piqué parecendo um completo perdedor quando canta: “Eu valho por duas de 22. Você trocou uma Ferrari por uma Twingo. Você trocou um Rolex por um Casio”.

Enquanto muitos estranham que ela tenha ido com tudo contra o ex, Shakira já havia avisado.

Em entrevista concedida ao apresentador e escritor de televisão Jaime Bayle, a cantora colombiana afirmou:

“Sou uma pessoa sensível e suscetível ao mesmo tempo. Frágil, mas assim como tenho a desvantagem de alguém poder me destruir em um segundo, também tenho uma grande capacidade de cura e reconstrução, então consigo me reconstruir com muita facilidade. E no momento em que me destroem aproveito para escrever canções”, disse a cantora na época.

O vídeo remonta aos primórdios de Shakira, mas voltou a circular nas redes sociais, provocando reações entre os fãs.

“Numa guerra avisada, nenhum soldado morre, mas parece que ele não conhecia bem Shaki. Piqué não viu a entrevista a tempo” , disse um dos comentários.

Não é a primeira vez que a cantora escreveu uma canção para ex-companheiros que a machucaram. Ela já havia dedicado “Lo que más” para Antonio de la Rúa. A relação com o empresário começou no ano de 2000 e acabou em um dos maiores escândalos do show business da época. Ele traiu Shakira, abandonando-a apenas duas semanas antes do casamento.

Apesar de continuarem trabalhando juntos, De la Rúa voltou a fazer o que queria quando a processou por 78 milhões de euros por seu trabalho como representante.

Claro que Shakira ganhou o processo e a partir daí desabafou sua dor com a música que diz: “Quantas vezes eu queria fazer o bem. E pequei por falar demais. Não sabendo onde, como ou quando. Todos esses anos caminhando juntos. Agora não parecem tantos”.