Patrícia Poeta foca no “BBB 23” e este foi o resultado na audiência do “Encontro”

O “Big Brother Brasil” é um dos principais programas da TV Globo no começo do ano e, prova disso, é que ele aparece em outras atrações da emissora, como o “Encontro com Patrícia Poeta”, que comenta sobre os principais fatos do reality.

Porém, nem tudo está sendo como o previsto pela direção do canal. Na última quarta-feira (18), o “BBB 23″ pautou o matinal, mas não conseguiu aumentar a audiência. Segundo dados, a atração apresentada por Patrícia Poeta e Manoel Soares foi líder, mas manteve apenas 6,5 pontos de média.

O susto foi grande, já que Tati Machado retornou de férias e sempre foi vista como a menina dos olhos do “Encontro”, quando ele era apresentado por Fátima Bernardes e o “BBB” já era um assunto recorrente. Ainda falando sobre números, o programa ficou atrás do Bom Dia São Paulo, que obteve 7,9 pontos de média, e Bom Dia Brasil, que também ficou com a mesma média de audiência.

De volta das férias, Tati Machado leva os bastidores do "BBB 23" para o programa de Patrícia Poeta (Reprodução/Globo)

Vale destacar que o mesmo aconteceu com o “Mais Você”, apresentado logo após o matinal. Segundo os dados consolidados pelo Ibope na Grande São Paulo, Talitha Morete e Fabrício Battaglini, que comandam a atração durante as férias de Ana Maria Braga, ficaram em primeiro lugar, mas seguiram com a média para 6,2 pontos.

Confira a audiência dos demais programas

Além do “Encontro” e do “Mais Você”, os programas da tarde e da noite também conquistaram bons números para a TV Globo. Ao longo do dia, o “SP1″ ficou com 9,1, o “Globo Esporte” de São Paulo com 9,9 e o “Jornal Hoje” com 11,3 pontos. Já a reprise de “O Rei do Gado” marcou 16,9, a “Sessão da Tarde” chegou a 10,4 e o capítulo especial de “Chocolate com Pimenta” esteve com 12,1.

Mais tarde, a audiência do canal carioca só aumentou e o capítulo de “Mar do Sertão” ficou com 19,8, o “SP2″ conquistou 20,9 pontos, a novela “Vai na Fé” obteve 21, o “Jornal Nacional” bateu 23,3, a trama “Travessia” marcou 25,3.

Porém, o “BBB 23″ derrubou a audiência, ficando com 20,9. O mesmo aconteceu com o “Som Brasil”, com 11,2, “Marighella”, que ficou com 6,5, o “Jornal da Globo”, com 5,7, e a reprise de “Vai na Fé”, que conquistou apenas 4,5, durante a madrugada.

