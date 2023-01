‘Pânico 6’: Assassino mascarado quebra padrão de terror slasher e você não se deu conta

O subgênero de terror slasher está presente nos telões há muitas décadas. Com a chegada da franquia de ‘Pânico’ – de Wes Craven – em 1996, a classe de assassinos mascarados foi revolucionada justamente pela metalinguagem inserida na trama.

Um sucesso de bilheteria, a trama foi revivida, inovada e continuada a partir do início de 2022, quando o quinto filme foi lançado, contendo uma mescla do elenco original e inserção de novos personagens. Devido ao sucesso da sequência, a franquia segue para ‘Pânico 6′, com estreia marcada para o dia 9 de março deste ano nos cinemas brasileiros, prometendo uma faceta completamente diferente e inovadora do subgênero – e da própria produção.

No trailer oficial lançado na quarta-feira (18), é possível ter um vislumbre do que se pode esperar do Ghostface. Ademais, é possível perceber a quebra de padrão vista em slashers, que você pode não ter se dado conta.

Primeiro revoluciona e depois rompe o habitual

Uma característica comum nos assassinos mascarados, seja ele Michael Myers de ‘Halloween’, Jason de ‘Sexta-feira 13′, o vilão de ‘Massacre da Serra Elétrica’, ou qualquer outro tipo, é que o gore se baseia no uso de armas brancas. A cenas sangrentas icônicas estão relacionadas com assassinatos por objetos cortantes, sendo praticamente raro contemplar os assassinos utilizando armas de fogo.

Contudo, em ‘Pânico 6′ o Ghostface surge utilizando uma espingarda dentro de um estabelecimento. Isso já revela um traço diferenciado de todos os seriais killers anteriores que evitaram uso de armas de fogo – pelo menos antes de se revelarem como o Ghostface.

É possível se deparar com assassinos em séries em produções de terror que utilizam armas de fogo, mas são arcos bem raros e pontuais. Um exemplo é o personagem Art The Clown em ‘Terrifier’ (2016), por Damien Leon. Entretanto, a proposta da trama é um pouco diferente em relação aos clássicos, além de ser considerada uma produção cult com outro viés.

Além dessa característica peculiar do Ghostface em ‘Pânico 6′, pela primeira vez na franquia, os arcos serão vividos na caótica cidade de Nova York, deixando de lado a fictícia e icônica Woodsboro. Em entrevistas anteriores, Jenna Ortega e Melissa Barrera, atrizes do elenco, já revelaram que a sequência promete ser ainda mais sangrenta do que as produções anteriores.

Assista ao trailer oficial abaixo: