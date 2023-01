Lexa se divide entre ensaios de escola de samba e torcida por Guimê no BBB

A cantora Lexa está tendo um início de ano mais agitado que o normal: alem da já habitual correria da agenda de shows e os ensaios da Unidos da Tijuca, este ano ela está acompanhando também o marido, o funkeiro Guimê, em sua participação no “Big Brother Brasil”.

Na última quarta-feira (19), ela publicou uma série de stories em sua conta oficial no Instagram para mostrar como estava sua atual rotina.

Lexa é rainha de bateria da escola de samba carioca e cumpriu sua agenda com a agremiação, seja tirando fotos com os fãs que estavam no local, seja fazendo jus ao seu título na escola.

Ao mesmo tempo, ela não perdeu tempo em comentar o reality show da TV Globo quando voltou pra casa.

“Estou me atualizando de tudo e o Guimê já está doidão”, riu Lexa, após deixar a concentração da escola de samba, ainda no carro.

“Quando ele bebe, ele só ri, ninguém entende, mas ele ri infinitamente”, revelou a esposa do funkeiro.

Para acompanhar a primeira noite de festa do amado, a cantora foi ver tudo na casa da mãe. “Tomei banho, mas não tive coragem de tirar a maquiagem. Vou assistir o Guimê”, reforçou.

Sintonia de casal

Lá dentro do BBB, Guimê fez uma declaração que deixou Lexa emocionada. “Minha mulher, que está ouvindo agora, eu amo ela de paixão. Minha vida!”, declarou o cantor.

A esposa não conteve a emoção e apareceu chorando nos stories. Ela deixou o momento marcado em seu feed também.

“EU TE AMOOO! Bora casar de novo? E assim estamos indo pro oitavo ano juntos! O jeito que você me trata e fala de mim chega a me emocionar”, escreveu Lexa na legenda da publicação.

(Muito) samba no pé

Ainda pelos stories, Lexa mostrou o resultado de uma noite intensa de samba: a cantora deu o sangue, literalmente, pelo ensaio da Unidos da Tijuca.

Ela mostrou aos fãs o pé machucado, ainda sangrando. “E assim terminamos mais um ensaio”, escreveu na legenda da foto.

