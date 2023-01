Lady Di: rapper lança música se comparando a princesa Diana e viraliza nas redes

Nesta sexta-feira (20), o Twitter acordou com um nome como trending bastante conhecido: “Princess Diana”, estava em um dos temas mais falados sobre a família real. O motivo? Uma rapper americana lançou o seu mais novo EP hoje, e uma das faixas leva o nome da falecida princesa de Gales, “Princess Diana”. Ouça abaixo:

I ce Spice, é uma rapper do Bronx, Nova York, e com o seu som pop atraiu a atenção de Drake. Agora ela está lançando seu primeiro EP e decidiu gravar “Princess Diana”, depois de ver memes circulando pela internet no final do ano passado chamando-a de Princesa Diana desta geração.

“Quem não quer ser uma princesa?”, disse ela em entrevista ao The New York Times.

O meme em questão surgiu também no Twitter, onde um usuário a comparou aleatoriamente com a falecida Lady Di, depois que imagens de Spice e Lil Tjay distribuindo perus de Ação de Graças para a comunidade no Bronx surgiram online. Depois da onda de memes, a rapper decidiu reivindicar o título como seu na nova faixa, onde ela declara:

princess diana in heaven listening to ‘Princess Diana’ by ice spice: pic.twitter.com/NN4e0B6DoY — Erwan Kauphy (@futuristikangel) January 20, 2023

“Hoje em dia eu estou me esquivando dessas câmeras

E eles exageram que eu estou em seus banners

Chamando meu telefone, mas eles sabem que eu não atendo (por quê?)

No bairro, eu sou como a princesa Diana (Grrah)”

Mas ela também se beneficiou muito com a atenção online. Diversos usuários do Twitter estão falando sobre a comparação da rapper com a eterna princesa do povo, Diana, e os memes já começaram a surgir.

princess diana in heaven listening to ‘Princess Diana’ by ice spice: pic.twitter.com/fBf9YQb8rc — alex (@CHRMEHRTS) January 20, 2023

Um usuário tuitou: “Todo mundo no palácio de Buckingham pulou no Twitter se perguntando por que a princesa Diana está nas trends apenas para descobrir que é por causa da Ice Spice”.

Everybody at Buckingham palace gone hop on Twitter wondering why Princess Diana is trending only to find out it’s because of ice spice 😭 — HOOD VOGUE is tired of poverty (@keyon) January 20, 2023

Se a intenção da rapper era somente chamar a atenção para o seu novo EP, colocando uma faixa com o nome da princesa Diana, ela certamente foi certeira e conseguiu. Quem nunca tinha ouvido falar sobre ela, agora com certeza clicará em seu nome e ouvirá a sua música.

people actually listen to her? — Raj (@rajb1777) January 20, 2023

Podem até estar falando mal, mas estão falando sobre ela. Afinal, tudo o que envolve a Lady Di acaba virando interesse geral, não é?