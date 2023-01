‘Casamento Armado’: Jennifer Coolidge viu ‘tudo’ como vizinha de Lenny Kravitz durante as filmagens

Jennifer Coolidge não tem nada além de boas lembranças de olhar com amor para o apartamento de seu antigo vizinho Lenny Kravitz.

A atriz vencedora do Emmy revelou que, enquanto filmava a comédia romântica Casamento Armado com o cantor na República Dominicana, seu quarto oferecia uma visão perfeitamente ininterrupta dos alojamentos de seus colegas de elenco do outro lado da rua. E sim, como ela disse ao Access Hollywood, ela testemunhou pessoalmente absolutamente “tudo” que aconteceu lá. Confira no vídeo abaixo:

“Lenny Kravitz tinha um quarto que [você podia ver] da minha varanda”, disse ela na estreia do filme na quarta-feira (18/01). “Ele, tipo, zerou de alguma forma. O ponto de vista estava apenas na varanda de Lenny, então eu vi tudo”.

Ainda assim, Coolidge afirmou que gostou dos sons doces da guitarra de Kravitz e de seu gosto musical perfeitamente curado ainda mais do que das vistas.

“Ele tem um violão, mas também um boombox com a melhor música porque ele tem sua compilação de músicas”, disse ela. “Eu esperava que ele me desse um daqueles tapes ... Ele é tão sexy. Vou pedir a ele esta noite [por uma fita]. Estou tão feliz que ele está aqui esta noite. Vou pedir muito a ele um monte de coisas”, continuou Coolidge na entrevista.

Coolidge acrescentou que gostou de toda a experiência de trabalhar ao lado de Kravitz e seus colegas Jennifer Lopez, Josh Duhamel e Cheech Marin na República Dominicana, que ela descreveu como “um lugar muito sexy para fazer um filme”.

“Nós nos divertimos muito”, disse ela. “Era um grupo muito legal de pessoas”.

Embora Coolidge tenha tido uma ótima experiência dentro e fora do set, sua personagem Carol em no filme provavelmente não compartilha o mesmo sentimento. Afinal, a mãe do noivo está entre aqueles que são sequestrados por pistoleiros mascarados quando o destino dos sonhos de Darcy (Lopez) e Tom (Duhamel) dá uma guinada acentuada em um novo território hilário e de pesadelo no próximo filme.

Casamento Armado chega ao Prime Video na próxima sexta-feira, 27 de janeiro.