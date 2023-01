BBB23: Internautas comparam Key Alves com o ator Noah Centineo: “Versão feminina”

Todo ano, é bastante comum os internautas compararem os participantes do Big Brother Brasil com alguns famosos e neste, não foi diferente. Recentemente, diversas pessoas nas redes sociais não deixaram de comentar a semelhança entre a jogadora de vôlei Key Alves, que está no grupo camarote, e o astro teen Noah Centineo, mais conhecido por sua atuação na trilogia ‘Para Todos Os Garotos Que Já Amei’ da Netflix.

Nas redes sociais, principalmente no Twitter, diversas montagens com fotos dos dois estão sendo espalhadas, rendendo os famosos memes. “Ninguém nunca viu a Key Alves e o Noah Centineo no mesmo lugar” escreveu um perfil.

“Vi um tweet falando que a Key Alves parece o Noah Centineo e agora simplesmente não consigo mais desver” disse o segundo. “Vendo a Key Alves agora na tv, estou achando-a parecida com o Noah Centineo” comentou outro. “Key Alves é a versão feminina do Noah” disse mais um.

key alves é a versão feminina do noah https://t.co/6w4nRMwIaQ — lia (@anyneguinha) January 18, 2023

No entanto, parece que a jogadora de vôlei não é a única que está sendo comparada com algum famoso. O participante Gustavo, com quem Key protagonizou o primeiro beijo do Big Brother Brasil 23 na festa que teve a cantora Anitta como atração musical, também foi comparado a um famoso.

Na última terça-feira (17), o fazendeiro estava contando que não conseguiu segurar a vontade de ir ao banheiro durante a Prova de Imunidade, que teve a dupla Fred e Ricardo como vencedores, e diversos internautas comparam sua voz com a do humorista Tiririca.

“Toda vez que escuto a voz desse Gustavo, só lembro do Tiririca agora” comentou um usuário. “A voz do Gustavo é a do Tiririca todo” disse outro. “Eu estava distraída, ouvi uma voz e fiquei: ‘ué, por que o Tiririca está na minha tv?’. Era o Gustavo” revelou o terceiro. “Tiririca é o dublador do Gustavo” destacou mais um.

Tiririca é o dublador do Gustavo #BBB23 pic.twitter.com/XuGIAnVEoN — Prazer, corinthiano fã do Fred na situação (@gael_sccp) January 18, 2023

