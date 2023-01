BBB 23: Raio-X reserva uma boa surpresa para os confinados; saiba qual

Tadeu Schmidt avisou que o “BBB 23″ será cheio de surpresas e, nesta sexta-feira (20), os moradores da casa ficarão chocados ao descobrir o “Poder Curinga”, que será usado pela primeira vez.

Segundo o apresentador, a nova dinâmica do reality show terá um “card do poder”, que dará vantagem para um jogador a cada semana. Ele também contou aos fãs que o poder será usado dentro do confessionário na hora do Raio-X e quem der o maior lance leva.

Na quinta-feira (19), Tadeu também falou aos telespectadores do “Big Brother Brasil” que, em caso de empate nos lances, o poder será dado para quem fizer primeiro. Mesmo jogando em duplas, o “Poder Curinga” terá lances individuais, mas vai ser usado por duas pessoas, pelo menos nesta semana.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Esses participantes já sabem em quem vão votar no primeiro paredão do reality

Depois disso, o jogo retorna para o seu curso quase normal. No domingo (22), haverá formação de paredão entre duplas e a dupla de anjos vai imunizar uma pessoa. Já a dupla de líderes indica uma pessoa. Haverá votação no confessionário, contragolpe da dupla mais votada e prova Bate e Volta com a dupla mais votada pela casa e a dupla contragolpeada.

Depois, Tadeu Schmidt abre a votação popular para saber qual dupla vai para o quarto secreto na terça-feira (24), quando será aberta uma nova votação para eliminar um participante do “BBB 23″.

Por fim, na quinta-feira (26), a eliminação vai funcionar da seguinte maneira: a pessoa mais votada da dupla perdedora deixa o jogo e a outra retorna para a casa e estará imune e também vai poder vetar mais um da prova do líder.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Primeira divisão entre VIP e Xepa vira o principal assunto dos fãs