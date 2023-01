BBB 23: Primeira divisão entre VIP e Xepa vira o principal assunto dos fãs

Depois da vitória de Bruna Griphao e Larissa na Prova do Líder, a dupla precisou tomar algumas decisões que mexeram com o jogo, como definir quais participantes iriam fazer parte do VIP e da Xepa do “BBB 23″.

A divisão feita por elas causou muita conversa na casa, mas também movimentou as redes sociais durante a madrugada. No Twitter, muitos perfis brincaram com os participantes que ficaram na festa do cooler até o fim, já que sabiam que ao voltar para o jogo eles teriam pouca comida. Entre os comentários estavam “inimigos do fim” e “comem tudo”.

Estes dois a comerem tudo o que conseguem antes de voltar para casa e para a xepa 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 #bbb23 pic.twitter.com/ebqFAynlWh — Mia 🐎🔑 (@MiaVeiga2) January 20, 2023

Na divisão feita por elas, o Vip ficou com Fred, Ricardo, MC Guimê, Tina, Amanda, Cara de Sapato, Paula e Gabriel. Já a Xepa contou com Aline, Bruno, Cezar, Cristian, Domitila, Fred Nicácio, Gabriel Santana, Gustavo, Key Alves, Marília, Marvvila e Sarah Aline.

Mas, nem tudo acabou em pizza. Durante a festa, Fred e Larissa falaram sobre a nova forma de ver o reality show e concluíram que Vip e Xepa divide a casa: “Rachou a casa no meio”, começou ele.

Já Larissa tentou se justificar e disse que conversou com Aline e Gabriel Santana: : “Eu conversei porque entendo eles. Com certeza machuca. Não queria que as pessoas mudassem comigo”.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Além das placas de “mais sintonia”, Marília conquistou algo mais; confira

Em seguida, Fred entendeu o ponto, mas argumentou que isso seria algo complicado: “É difícil, quando você está ganhando é uma coisa, quando você está perdendo, você acha no ódio. E com razão”, disse o famoso, ao comentar que Marília já estava com um olhar diferente.

Esse povo deixa pra comer depois que mandam eles entrarem #BBB23 — Enquetes BBB (@Fab10ks) January 20, 2023

Mas, voltando aos comentários dos telespectadores do “BBB 23″, a vitória de Bruna e Larissa foi celebrada: “Muito feliz pela liderança das meninas [ Bruna e Larissa]. Elas merecem e muito”.

Uma segunda disse: “Eu ia ficar muito puta de ganhar o líder e não poder ter um momento sozinha com minha amiga porque ela é a maior baba ovo de macho e precisa trazer o marmito dela pro quarto”.

LEIA TAMBÉM: ‘BBB 23′: Bruna Griphao e Larissa vencem primeira Prova do Líder e podem provocar tensão nos brothers