‘BBB 23’: Entenda insatisfação do público com Bruna Griphao após sister ganhar Prova do Líder (Reprodução/Globo)

Em menos de uma semana de ‘BBB 23′, a casa já está “pegando fogo”. Com a primeira Prova do Líder de ontem, a dupla Larissa e Bruna Griphao levaram a melhor na dinâmica e garantiram mais uma semana dentro da casa, além de todas as regalias de serem classificadas na liderança. Entretanto, as fortes emoções afloraram rapidamente no reality.

Na madrugada desta sexta-feira (20), a dupla de líderes discutiram, choraram e dormiram até mesmo separadas uma da outra. Tudo aconteceu por conta de um conflito de ideias. Com direito de acompanhar as conversas da casa pela Central de Controle do quarto, Bruna e Larissa ficaram sabendo da combinação de voto no Quarto Fundo do Mar entre Gustavo, Key Alves, Marília e Cristian.

mano serio agr vc estourou minha paciência bruna griphao pic.twitter.com/BhKDKMdZ67 — ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ (@fairsteinfeld) January 20, 2023

Desde então, Bruna afirmou que colocaria Key Alves e Cristian no paredão, mas Larissa não gostou nada da ideia.

“Você não me escutou em nenhum momento para decidir nada. A gente não ia indicar eles”, desabafou Larissa. “Eu fiquei sentida contigo lá em cima. Do nada tu falou assim: ‘eu vou botar’, quando eu quis colocar eles no Paredão, tu não quis.”

A Larissa dando um fecho na Bruna Griphao 🗣️ #BBB23 pic.twitter.com/5TZAyugPLK — Agile (@agilepress) January 20, 2023

Além do conflito de ideias, Larissa e Bruna também teriam se incomodado com algumas falas de uma da outra dentro da casa. Já nesta tarde, a paz entre a dupla foi selada depois de uma conversa. No Quarto Deserto, ambas expuseram os picos que as incomodavam, se desculparam e declararam a importância uma da outra.

Bruna Griphao nos trending topics

No Twitter, diversos usuários pontuaram o comportamento da atriz como negativo na perspectiva de jogo. Ela foi acusada de soberba após a conquista do título.

Bruna Griphao tá sendo mt soberba

de poder a uma pessoa e descubra quem ela é, não é mesmo?#BBB23 pic.twitter.com/A4FYZRJD3y — dry🤍 (@andryellemz) January 20, 2023

Embora a dupla tenha se resolvido dentro da casa, a confusão ainda tem repercutido nas redes sociais. Além do desentendimento entre Bruna e Larissa, grande parte do público usou a internet comentar a insatisfação com o jogo de Griphao.

Uma das coisas que incomodou os internautas é a prioridade dada a Gabriel sob a participante Larissa. Houve uma fala de Griphao que girou as redes, quando a participante se refere a Gabriel como também líder, sendo que sua dupla é com a fisioterapeuta.