‘BBB 23’: Bruna Griphao e Larissa vencem primeira Prova do Líder e podem provocar tensão nos brothers

A tradição do reality show seguiu intacta no ‘BBB 23′, com os dias de glória antecedendo aos dias de luta. Depois de uma festa com o show de Anitta no Big Brother na noite anterior, ocorreu a primeira Prova do Líder nesta quinta-feira (19) e a dupla Bruna e Griphao e Larissa levou a melhor.

Patrocinada pela Seara, a prova consistia no seguinte: os confinados tiveram que preencher todos os buracos de uma pizza gigante sem cair e retornar pela escada, caso contrário a dupla estaria desclassificada. Vencia os que temrinassem primeiro. Na última rodada, os classificados tiveram que passar seis balões sob um sanduíche, fazer com que ele levitasse e, então, apertar o botão. Bruna e Griphao e Larissa levaram a melhor na dinâmica.

Com a vitória, o líder da semana terá o direito de indicar um dos confinados ao temido paredão, além de ser presenteado com as regalias de quem toma posse da coroa.

Situação da casa

Embora o líder da semana tenha o poder de indicação ao paredão, Fred e Ricardo estão isentos da posição de risco e já garantiram mais uma semana dentro do reality. A dupla conquistou a imunidade por meio de uma prova de resistência que iniciou no primeiro dia do programa (16) e se estendeu até terça-feira (17) com muitas horas de dinâmica.

Devido ao desempenho, as duas primeiras duplas eliminadas da prova de imunidade (Mc Guimê + Tina e Cristian + Marvvila) também foram vetadas de participar da busca pelo título de líder na noite de hoje (19). Além disso, cada um da dupla vencedora da noite de hoje poderá vetar outros dois participantes da próxima Prova do Líder.

Para calibrar as emoções, na sexta-feira de amanhã (20), os participantes poderão desfrutar de uma festa carnavalesca com a presença do É o Tchan, Saulo Fernandes e Monobloco. Com a vitória da dupla, muitos confinados poderão ser o alvo da semana, podendo causar tensão.