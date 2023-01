BBB 23: Após polêmica com Gil do Vigor, fãs cancelam Fred Nicácio; confira

Fãs de Gil do Vigor cancelam Fred Nicácio, do "BBB 23" (Reprodução/@frednicacio)

Após comentar sobre Gil do Vigor e chamar o participante de “bicha caricata”, Fred Nicácio, do Camarote do “BBB 23″, pode deixar o reality show com uma das maiores porcentagens da história, caso seja um dos participantes emparedados no próximo domingo (22).

Nas redes sociais, o nome do médico segue sendo um dos mais polêmicos da temporada, mesmo com apenas uma semana de programa. Há quem chame o famoso de nova Karol Conká ou novo Nego Di, que também deixaram o “BBB” com uma grande rejeição.

A Fred Nicacio teve a coragem de falar o q ninguém tinha... Gil do Horror é gay caricatinha sim e só ganhou pq é chaveirinho de hetero — ~ 𝗟𝗢𝗨𝗭𝗔𝗗𝗔, Bruno (@brunolzd) January 20, 2023

“Minha mãe gostava do Fred Nicácio. Aí ficou com pé atrás com essas coisas que ele falou, mas agora ele ofendeu o Gil que ela ama, ou seja, agora ela vai detestar ele”, escreveu um anônimo, no Twitter.

Lamentável o posicionamento do Fred Nicácio em relação ao Gil do Vigor. Foi um dos dos maiores erros que ele cometeu e vai cair por isso. Gil foi um dos maiores participantes que já passaram pelo Big Brother Brasil. Foi ele o tempo todo. Dizer que ela é caricato é ridículo. — Jonas Di Andrade (@jonasdiandrade) January 20, 2023

Outro perfil questionou o participante da atual temporada do “Big Brother Brasil” sobre o comentário feito na noite desta quinta-feira (19), quando ele falava sobre a formação do paredão: “quem este senhor Fred Nicácio pensa que é pra ofender o gigante Gil do Vigor?”.

Ok Fred Nicácio, tu tinha pontos comigo por causa do Queer Eye mas, tu acabou de mexer na Instituição Gil do Vigor. Acabou. — Jéf (@jefsouza) January 20, 2023

Até o momento, a equipe de Fred Nicácio não se pronunciou sobre o comentário feito pelo médico dentro do reality show da Globo, mas o ex-BBB Gil do Vigor foi às redes sociais comentar sobre a polêmica: “”Me resumir a uma bicha caricata, meu furico. É cada uma que dá duas”, disse o famoso, que estava indignado”.

Tô pegando um ranço desse Fred nicacio, que agora deu pra falar do Gil eu em — Amor da lice (@_lebonaldi) January 20, 2023

minha mãe gostava do fred nicacio aí ficou com pé atrás com essas coisas que ele falou mas agora ele ofendeu o gil que ela AMA ou seja agora ela vai detestar ele — ester (@lavendxrhaze) January 20, 2023

Entenda a polêmica envolvendo os brothers

Fred Nicácio arrumou mais um problema para resolver quando deixar o reality show da TV Globo. Depois da divisão da Xepa e do VIP, o famoso fez uma comparação que acabou deixando Gil do Vigor revoltado.

Durante uma conversa ele disse que Bruno, que estava fora do grupo, seria o Gil do Vigor da temporada: “O Gaga [apelido de Bruno] é o perfil Gil do Vigor...O povo gosta da bicha caricata, a verdade é essa”, comentou o fisioterapeuta, que acabou irritando o ex-BBB, que atualmente faz parte do time do “Mais Você”, de Ana Maria Braga.

7) Cezar: "Gaga é uma pessoa muito extrovertida, bricalhona […] O povo lá fora gosta disso, ele volta"



Dr. Fred: "Perfil de Gil do Vigor, o povo gosta. É a bicha caricata, é engraçada, é o entretenimento. Infelizmente é isso"



Marvvila: "Vyni foi o mesmo perfil e foi eliminado” pic.twitter.com/NWad4REVVE — Tracklist (@tracklist) January 20, 2023

Vale lembrar que Fred é alvo de alguns participantes da casa, como Gabriel, ex-morador da Casa de Vidro, para compor o primeiro paredão do “BBB 23″. Caso aconteça, ele e Marília vão para o quarto secreto, onde acontece mais uma votação do público para eliminar apenas um participante.

