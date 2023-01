BBB 23: Além das placas de “mais sintonia”, Marília conquistou algo mais; confira

Logo na primeira semana de “Big Brother Brasil” temos a primeira participante da Pipoca fazendo sucesso nas redes sociais. A maquiadora Marília Miranda atingiu seu primeiro milhão no Instagram.

Antes mesmo do reality show começar, a anônima contava com 700 mil seguidores, mas desde que foi anunciada pela TV Globo ela conquistou mais de 300. Uma das últimas postagens da página mostra Marília se divertindo na festa desta semana, que contou com um show exclusivo de Anitta.

“Primeira festa check! Marília citou Anitta como uma de suas cantoras favoritas e no show não saiu de perto do palco nenhum segundo. Dançou, pulou, gritou e viveu o show com toda intensidade e depois curtiu a festa até o fim. Quem aí acompanhou a primeira festa da nossa cabrita na casa?”, diz a legenda.

LEIA TAMBÉM: Reparo de luxo: Retoques em tatuagem de Mc Guimê para o BBB 23 podem custar R$ 60 mil

Na primeira semana de “BBB 23″, a maquiadora foi criticada por ficar se arrumando demais e não pensar no jogo. Mas, ela também foi a que mais recebeu placas positivas no primeiro jogo da discórdia. Vale lembrar, que Marília entrou na casa formando dupla com o médico Fred Nicácio, que não está sendo visto com bons olhos pelo público, mas acabou recebendo também as plaquinhas de “mais sintonia”.

Líder da semana

A liderança do “BBB 23″ será em dupla. Bruna Griphao e Larissa levaram a melhor na disputa que aconteceu na noite desta quinta-feira (19).

Na prova, os confinados tiveram que preencher todos os buracos de uma pizza gigante sem cair e retornar pela escada, caso contrário a dupla estaria desclassificada. Na última rodada, os classificados tiveram que passar seis balões sob um sanduíche, fazer com que ele se levantasse e, então, apertar o botão. Bruna e Larissa levaram a melhor na dinâmica.

Agora, além de ser presenteado com as regalias de quem toma posse da coroa, elas terão que colocar uma dupla no paredão desta semana.

LEIA TAMBÉM: Lexa se divide entre ensaios de escola de samba e torcida por Guimê no BBB