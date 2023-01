‘Wandinha’: fãs pedem que Percy Hynes White deixe a série após acusações de assédio sexual

Todo o elenco da série de sucesso da Netflix, Wandinha, está se deliciando com a glória do sucesso do programa, especialmente o elenco mais jovem que surgiu como “estrelas emergentes”. Mas a euforia em torno da renovação do programa para uma segunda temporada foi deixada de lado devido a várias mulheres que saíram no Twitter para fazer acusações de assédio sexual contra Percy Hynes White, que interpreta Xavier.

As alegações, feitas por @milkievich - que também compartilhou acusações de outras mulheres contra o ator no Twitter - destacam detalhes perturbadores sobre vários incidentes envolvendo White quando ele estava no colégio em Toronto e menciona aqueles em que a estrela de Wandinha participou quando tinha entre 17 e 20 anos.

De acordo com as alegações feitas no tópico, White, junto com seu grupo de amigos, dava festas onde “convidavam explicitamente mulheres que achavam gostosas para que pudessem embebedá-las e ficarem chapadas o suficiente para fazer sexo com elas”. White também foi acusado de agredir várias mulheres, chamando-as com nomes abusivos e compartilhando suas fotos nuas online sem consentimento.

Desde que o tópico original foi postado, muitas outras mulheres também compartilharam acusações contra ele.

Junto com as acusações, um vídeo de White proferindo uma injúria racial também aumentou o furor público contra ele. No vídeo, ele utiliza o termo “coon”, que era usado por pessoas brancas para discriminar e desdenhar de pessoas negras. Confira o vídeo:

Embora o ator ainda não tenha comentado sobre as acusações, ele desativou os comentários em seu Instagram e o Twitter está repleto da trend #cancelpercy, já que as internautas exigem sua remoção da série da Netflix.

Uma delas, tuitou: Hey,@netflix Percy Hynes White precisa ser removido do elenco de quarta-feira agora. estupradores não merecem estar no centro das atenções. você precisa proteger suas atrizes, assim como todas as meninas que agora estão olhando para um predador sexual. faça algo sobre isso”.

Nem a Netflix nem os diretores e roteiristas da série comentaram as alegações, nem falaram sobre se White ainda tem um lugar na segunda temporada de Wandinha.