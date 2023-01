Rolou match? Christian e Cezar do BBB 23 “flertam” em brincadeira

A madrugada foi agitada no “Big Brother Brasil”: após a apresentação de Anitta na primeira festa do reality show da TV Globo, os brothers não economizaram nos beijos nem mesmo nos flertes.

Não foi preciso esperar muito: um pouquinho de bebida e logo três casais se formaram. O primeiro beijo da noite foi protagonizado por Key Alves e Gustavo Benedeti. Depois foi a vez de Bruna Griphao e Gabriel Tavares, da Casa de Vidro.

Já o beijo que mais rendeu assunto nas redes sociais foi o terceiro, de Gabriel Santana e Fred Nicácio - veja tudo o que rolou aqui.

Mas não parou por aí: o fim da festa não significou o fim do “fogo”. Mesmo após a festa ser encerrada e os confinados se dirigirem para as camas, teve brother que ainda aproveitou para fazer as últimas “tentativas”.

O empresário Cristian Vanelli não perdeu tempo de tentar se dar bem uma última vez. “Posso dormir contigo, Black?”, perguntou ao colega Cezar Lima.

“‘Pode, vem, papai”, respondeu prontamente o enfermeiro. Quando percebeu que o brother entrou na brincadeira, disparou: “Tô sem cueca, papai. Já viu uma JBL branca?”, questionou Cristian.

Cezar não deixou barato e retrucou: “A Boombox é preta, viu, nego? Cuidado!”, riu. “A gente bota pra parear, negão!”, insistiu Cristian.

Tudo não passou de brincadeira entre os pipocas, mas foi o suficiente para despertar a imaginação dos internautas mais atentos.

“Gente, o que rolou aqui”, questionou um internauta.

Gente, o que rolou aqui? 😳 #BBB23

“Só queria ter as JBL do Cristian e Cezar na minha mão agora”, ponderou outro, de forma mais ousada.

ai, só queria ter as JBL do cristian e cezar na minha mão agora#BBB23

“Cristian indo para o cima do Cezar e não é de agora que ele está de olho”, relembrou um terceiro.

Cristian indo para o cima do Cezar e não é de agora que ele está de olho em 👀👀👀

Assista:

Gente e esse diálogo entre o Cristian e o Cezar no #BBB23? Já podemos shippar? Kkkk Avisa que nessa JBL a gente ia ouvir música no último volume!! 🤣🤣🤣 Ai, papai...

