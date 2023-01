Lady Di: a princesa Diana tentou proteger Harry de ser rotulado como ‘o sobressalente’

Desde que o príncipe Harry revelou o nome do seu livro de memórias, Spare, o assunto sobre ele ser o filho sobressalente voltou a tona. Afinal, o título em si é uma referência ao status de infância de Harry como o “sobressalente real” - o segundo na linha de sucessão ao trono até seu irmão, o príncipe William, receber um herdeiro, o príncipe George.

Mas, antes mesmo dessa revelação e de seu lançamento, que aconteceu no dia 10 desse mês, acredita-se que a princesa Diana estava determinada a proteger o príncipe Harry de ser o “sobressalente” do príncipe William.

Diz-se que a falecida princesa de Gales tentou o máximo que pôde para “controlar” a forma como a vida real impactaria seus filhos, o príncipe Harry e o príncipe William, principalmente da realidade preocupante de serem apelidados de “herdeiro e sobressalente”, pois ela estava “muito ciente de que isso aconteceria”.

De acordo com o biógrafo real James Patterson, a princesa Diana queria que seus filhos tivessem uma infância o mais normal possível, sem o fardo de serem o futuro rei e o futuro irmão do rei pairando sobre eles.

James disse anteriormente à Fox News Digital: “Acho que ela tentou controlar o máximo que pôde. Acho que ela estava preocupada com isso. Isso é uma coisa padrão para as famílias. Problemas com crianças que se saem melhor na escola ou se tornam atletas melhores parecem ser um pouco mais charmosas e amáveis”, comentou.

“Como você faz as outras crianças sentirem que são suficientes? Acontece praticamente com todas as famílias. E, neste caso, as apostas são muito maiores porque presumivelmente alguém será rei algum dia”, acrescentou o especialista real.

O autor que escreveu Diana, William e Harry continuou a destacar como a princesa Diana estava hiperconsciente de como Harry poderia lutar, tendo enfrentado problemas semelhantes dentro da família real britânica.

“Ela havia experimentado como era difícil estar em seu papel de princesa. Ela queria ter sua própria vida. E isso era muito difícil para ela. Ela não queria que os meninos passassem pelas mesmas lutas que ela enfrentava ”, comentou.