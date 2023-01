Bella Ramsey, atriz de ‘The Last of Us’ e ‘Game of Thrones’ faz revelação sobre sua sexualidade

Imagem: HBO Bella Ramsey em The Last Of Us

No último domingo (15/01), a HBO vivenciou mais um fenômeno global com a transmissão do primeiro capítulo da nova série The Last of Us, inspirada no jogo de videogame de mesmo nome, ela se tornou a segunda melhor estreia em 12 anos no streaming, superada apenas por A Casa do Dragão.

A produção é estrelada por Pedro Pascal, no papel de Joel, e Bella Ramsey, como Ellie.

Após a estreia, Bella, que vimos como a corajosa Lady Lyanna Mormont nas últimas temporadas de Game of Thrones, deu muito o que falar quando revelou que é considerada uma pessoa não-binária ou de gênero fluido.

A atriz britânica de 19 anos concedeu recentemente uma entrevista ao The New York Times e comentou sobre a sua vida pessoal e identidade de gênero, bem como do projeto televisivo que tem os olhos do mundo sobre ela.

Reconhecendo-se como uma pessoa não binária ou de gênero fluido, Bella Ramsey disse que não usa pronomes femininos ou masculinos e explicou como reage à forma como é percebida por outras pessoas: “Acho que meu gênero sempre foi fluido. Alguém poderia me chamar de ‘ela’ e eu não pensaria nisso, mas se alguém se dirige a mim como ‘ele’, é emocionante”, disse.

“Eu sou muito apenas uma pessoa. Ter gênero não é algo que eu particularmente goste, mas em termos de pronomes, eu realmente não poderia me importar menos”.

A atriz falou sobre o assunto com o The New York Times após ter sido indicada a Melhor Intérprete pelo filme Catarina, a Menina Chamada Passarinha, no Critic Choice Awards, numa categoria de gênero neutro - que premia tanto atores quanto atrizes.

A desenvoltura com que Bella Ramsey abordou esse tema, que tem sido alvo de acalorados debates nos últimos anos, ecoa, de certa forma, as características da sua personagem em The Last of Us.