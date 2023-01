Beijo na boca e jogador favorito: Descubra os palpites de Gil do Vigor

No "Mais Você", Gil do Vigor revela tudo sobre o "BBB 23" (Reprodução/Globo)

O economista Gil do Vigor já tem o seu preferido no “BBB 23″. Durante sua participação no “Mais Você”, que segue sendo apresentado por Fabrício Battaglini e Talitha Morete, o ex-participante do reality show disse que torce para Bruno Nogueira.

“Ele é uma pessoa humilde, quase um pernambucano. Ele merece ir muito para a final”, afirmou o ex-BBB, que hoje faz parte do elenco do programa de Ana Maria Braga.

Antes mesmo de apresentar o “Tô Lascado”, o famoso contou que está acompanhando de perto o programa: “Está muito no começo e muita coisa pode mudar até a final”, comentou ele.

Durante a conversa, Gil também comentou sobre os beijos da festa do “BBB 23″, principalmente o que envolveu Gabriel Santana e Fred Nicácio: “Eu gosto de um beijinho, mas eu não acho que este não foi um beijo de vigor. Esse povo nem movimentou as mãos direito”, comentou o famoso.

Ainda no “Mais Você”, desta quinta-feira (19), Gil do Vigor foi parabenizado por ser o participante mais marcante do “Big Brother Brasil”. Cheio de bordões e memes, o ex-confinado chamou a atenção por seu carisma e barracos.

“Obrigado. Eu sou apaixonado pelo programa e eu entrei com este objetivo de ser lembrado. Eu tenho uma gratidão muito grande”, disse ele, que estava no ranking montado pela revista GQ Brasil.

Possíveis campeões

A corrida pelo prêmio do “BBB 23″ começou e as casas de apostas já começam a cotar quem sãos os favoritos para vencer o reality show da Globo. Por enquanto, Fred, ex-marido de Boca Rosa, segue liderando nas principais plataformas de apostas on-line.

Quem está no páreo é a atriz Bruna Griphao. Mas, na Bet365, Fred também tem o dobro de chances no programa do que ela e aqui também os apostadores classificaram Cristian como o ‘azarão’ desta edição, seguido por Amanda. Todos os demais ‘brothers’ aparecem em posições intermediárias.

