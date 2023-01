‘BBB 23’: Web resgata vídeo de Boninho sendo ‘ríspido’ com participantes antigos após bronca em brothers por cigarro

O uso excessivo de cigarro por parte dos participantes do BBB 23 rendeu uma bronca da produção. Boninho, o Big Boss, comunicou a casa no final da tarde desta quinta-feira (19) sobre o ato de fumar.

“Atenção, senhores. Nós não gostamos de fumantes e temos muitos na casa. Então, nós vamos reorganizar, pois vocês estão fumando demais. Fica proibido terminantemente a entrada do cigarro mesmo apagado dentro de casa. Fica proibido usar cigarro na orelhinha, porque orelha não fuma. Quando estiverem fumando é no lado de fora, como sempre e por favor, devolvam as caixinhas que facilitam a vida de vocês e o cigarro ficará somente na caixa”, disse ele no comunicado.

Big Boss deu uma bronca neles por conta de cigarro e pelo visto vai reduzir as caixas disponíveis, agora eles coringam #BBB23pic.twitter.com/uDFViUwvom — Nazaré Amarga (@NazareAmarga) January 19, 2023

Boninho ainda ameaçou aos participantes de puni-los, caso não entregassem a cigarreira que estava faltando e deu três minutos para ser devolvida. O Big Boss ainda ressaltou que o melhor exemplo que os brothers “podem dar é parar de fumar”.

Com a bronca e proibição instaurada pelo diretor do reality show, a web ficou impressionada com a tratativa aos brothers. Contudo, resgataram um vídeo antigo de Boninho chamando a atenção de participantes de uma forma ainda mais ríspida, em uma edição antiga.

Na edição do BBB 9, as participantes Ana Carolina e Naiá receberam uma ‘baita’ bronca do Big Boss, devido ao uso de um alicate. A sister teria usado o instrumento na participante Naiá, que era diabética. A utilização causou uma chamada de atenção na casa.

“Esse alicate não está esterilizado. A Dona Naiá é diabética. Se essa ‘merda’ inflamar, eu vou arrancar o seu braço. Então para de brincar com o alicate”

Assista ao vídeo resgatado pelos internautas: