BBB 23: Primeira noite de festa tem show de Anitta e muitos beijos; confira os ‘alertas de casal’

A primeira noite de festa do ‘BBB 23′ foi bastante agitada. Os participantes tiveram como atração principal Anitta, com seu “Bloco Não te Abandona”. Logo o assunto virou um dos mais comentados nas redes sociais, principalmente com fãs da funkeira analisando as reações do brother Gabriel, que já teve um affair com a musa e estava investindo em uma sister (veja abaixo). Mas o que chamou a atenção mesmo foi “alerta de casal” que soou mais de uma vez, já que o clima de romance tomou de conta e foram muitos beijos.

O primeiro foi protagonizado por Key Alves e Gustavo, que dançavam na pista e se abraçaram. Logo depois veio o beijão, com direito a comemoração dos outros participantes. Veja:

Logo depois foi a vez de Bruna Griphao e Gabriel. O rapaz começou a dar investidas assim que a festa começou, ainda durante o show de Anitta. Ele chegou a levar um “chega pra lá” da sister, mas um pouco mais tarde ela não conseguiu mais segurar e eles se beijaram muito. Veja:

E o clima de romance não parou por aí, pois mais um “alerta de casal” estava próximo de rolar. Foi quando Gabriel Santana e Fred Nicácio trocaram um beijo na mesa de drinks. O ator se aproximou e disse: “Eu quero um beijo seu”. O médico não hesitou e já respondeu: “Pode ser”, engatando o beijão na sequência:

Nas redes sociais, a festa rendeu diversas reações dos internautas, desde a comemoração pelo show de Anitta, até as muitas análises sobre a postura de Gabriel em relação à musa.

Confira abaixo algumas delas:

O câmera do BBB envolvido nos olhares do Gabriel pra Anitta KKKKKKKKKK SENTI #BBB23 #FestaBBB pic.twitter.com/6yf0DxK552 — Italo Aguiar (@italoaguiarb) January 19, 2023

eu tô com ciúmes da Anitta com o Gabriel #BBB23 ANITTA NO BBBpic.twitter.com/SQRxF1ALN5 — theus 💫🪰🦏 (@matthezu) January 19, 2023

essa primeira festa com a mesma vibe do bbb20 de parecer que tem 200 pessoas na casa kkskskkkss #BBB23 pic.twitter.com/0Uze8HHUKB — Kynze (@a_kynze) January 19, 2023

Fã de verdade sabe que a Anitta tá feliz! 🗣️🗣️🗣️🗣️#BBB23 ANITTA NO BBB pic.twitter.com/7LUCBw4hQ0 — LZ (@leobraz) January 19, 2023

A anitta assim nos bastidores depois de ver o gabriel querendo chamar atenção #BBB23 pic.twitter.com/rRFdEsqS0U — sweet angel (@carlossmicael) January 19, 2023

LEIA TAMBÉM: