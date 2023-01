BBB 23: previsão de vidente pode decepcionar os fãs de um dos casais da edição

O jogo mal começou e a primeira festa do BBB 23 já deu o que falar. Com direito a show de Anitta e diversos beijos, a madrugada na casa mais vigiada do Brasil foi movimentada e a formação dos casais rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter. Segundo algumas previsões astrológicas o excesso de romance logo na primeira festa da edição foi só o começo.

Na última semana, videntes, astrólogos e tarólogos compartilharam suas previsões sobre a edição 2023 do Big Brother Brasil. Problemas de comunicação, brigas, mudanças de rumo no jogo e romances devem agitar o reality.

Encontro de Almas

Para a vidente Chaline Grazik, o BBB 23 será repleto de emoção e poderá ter expulsão, agressão e escândalos. Em entrevista ao Mais Você, ela afirma: “Vejo um romance trazendo ai um pouquinho de escândalo”.

“Os astros dizem também que vai ter um relacionamento bem interessante dentro do BBB e que pode frutificar aqui fora. É algo bem interessante, um encontro de almas que vocês vão perceber que essas pessoas vão se apaixonar ali, vão sair e continuar o relacionamento aqui fora podendo até mesmo ter filhos”.

E entre os internautas, já tem quem diga que foi o destino que uniu Key e Gustavo, será que eles são o casal da previsão?

Confusões e briga por amor

O romance também foi um dos temas centrais das previsões baseadas nos astros e no baralho cigano.

Segundo os astros, o BBB 23 acontecerá durante o temido período de Mercúrio Retrógrado, o que pode favorecer problemas de comunicação e gerar muita confusão na casa. Já no campo do romance, a intensidade é garantida. Apesar de ser favorável para relacionamentos marcantes, o excesso de intensidade pode não ser saudável e causar grandes conflitos e até mesmo escolhas ruins no amor impulsionadas pela necessidade emocional.

Ao que tudo indica, alianças opostas também poderão atrapalhar os casais da casa, gerando algumas tensões entre os participantes.

Sorte no amor... azar no jogo

Um dos casais mais comentados pelo público poderá ter um final precoce caso as previsões feitas pela vidente Lene Sensitiva se concretizem. No último dia 17, Lene fez uma previsão inesperada sobre a passagem de Bruna Griphao no programa, cravando sua eliminação logo nas primeiras semanas do jogo.

“Não vejo ela ficando por muito tempo no BBB 23, logo será eliminada”, afirma Lene. Caso a previsão se concretize, poderá ser o fim do casal Gabriel e Bruna que, após a festa, também movimentou o edredom.