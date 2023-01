BBB 23: Gabriel Santana e Fred Nicácio se beijam em festa e fãs reagem; confira

Anitta animou os participantes do “BBB 23″ durante a primeira festa da temporada. Soltos, os brothers e sisters aproveitaram a noite desta quarta-feira (18) para dançar os hits da famosa, mas também para beijar muito.

Fred Nicácio e Gabriel Santana, que fazem parte do Camarote, não perderam tempo e deram um beijo daqueles, animando os demais participantes do reality show. Vale lembrar que o ator, que fez parte do elenco de “Pantanal”, se declarou bissexual, e o médico famoso assumiu viver um relacionamento aberto.

Mas, para alguns fãs do “Big Brother Brasil” tudo não passou de estratégia: “Sem comentários. Ele estava visivelmente fazendo um personagem. Pegou só por pegar e fazer VT”, disse um perfil, no Twitter.

Um segundo lembrou do personagem de Gabriel em “Chiquititas” e escreveu: “Após ter falado com Domitila que se arrependeu de ficar com Mosca, Mosca pousou no colo de Nicácio”.

Outro anônimo aplaudiu a participação do famoso no reality show da Globo: “Mosca do céu. Eu te pedi um jantar e você me serviu um banquete. Que festa foi essa? Teve dança, beijo no Fred, sarada com o Cezar. Entregou tudo e mais um pouco”.

Eu vendo o mosca me traindo com Fred #BBBB23 #gabrielsantana pic.twitter.com/TaSPX0f2vP — Agnes Nunes fc :) 🪰 💎🚩 (@PriorEstuprado) January 19, 2023

Além de Gabriel Santana e Fred Nicácio, o show de Anitta no “BBB 23″ foi marcado pelo beijo de Key Alves e Gustavo, o primeiro que aconteceu nesta temporada. Teve até contagem regressiva e gritos de “de novo”. Bruna Griphao e Gabriel também trocarem beijos na pista de dança.

Voltando ao show, a cantora levou para o confinamento os seus sucessos, desde “Show das Poderosas” até “Envolver”, passando por “Modo Turbo”, “Sua Cara” e “Vai Malandra”, além de outros sucessos. Em um momento, ela chegou a esquecer a letra da música, mas levou na brincadeira.

Anitta já se apresentou nas edições 15, 18 e 20 – sendo a última remotamente. Esta foi a quarta vez da cantora no reality show.

