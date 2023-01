BBB 23: Fred Nicácio e Gabriel Santana acordam na mesma cama, mas médico reclama

Anitta invadiu o “BBB 23″ e os participantes aproveitaram para beijar muito, mas Fred Nicácio parece que se arrependeu de ter ficado com Gabriel Santana. Pela manhã, o médico fez um desabafo sobre o ocorrido e acabou viralizando na web.

Depois de perceber que estava na mesma cama que o intérprete de Mosca, no remake da novela “Chiquititas”, o famoso se levantou e foi conversar com Domitila Barros e afirmou que o beijo não partiu dele e que ainda tentou fugir do ator.

“Tava tudo certo nossa vibe, até que eu fui tomar banho e começou a passar o efeito do álcool. Fiquei: ‘Meu Deus, por que eu fiz isso?’. Primeira festa, gente. Você viu que eu tentei correr”, disse Fred, ao desabafar com a amiga de “BBB”.

Depois, o médico deixou claro que Gabriel Santana é grudento: “Ele fica sufocando e é danado, porque eu fugia e ele vinha. Ele ficou me cercando aí eu tive aquela conversa super importante em que eu expliquei sobre a relação com o meu marido e tudo mais”, continuou o participante do Camarote.

Por fim, Fred Nicácio voltou a culpar a bebida: “Ele fez o primeiro drink pra mim. Aí ele começou a beber. Ele ficou alto, e aí, amor, a língua dele começou a ficar solta. Aí ele começou a falar assim: ‘Fred, tu é muito gostoso’”.

LEIA TAMBÉM: Ludmilla identifica autor de ataque racista e diz que não ficará calada; entenda

Gabriel Santana e Fred Nicácio se beijam no "BBB 23" (Reprodução/Globo)

Vale lembrar que o beijo entre Fred e Gabriel não foi muito bem avaliado por alguns fãs do “BBB 23″, que afirmaram que tudo não passou de estratégia: “Sem comentários. Ele estava visivelmente fazendo um personagem. Pegou só por pegar e fazer VT”, disse um perfil, no Twitter.

Um segundo lembrou do personagem de Gabriel em “Chiquititas” e escreveu: “Após ter falado com Domitila que se arrependeu de ficar com Mosca, Mosca pousou no colo de Nicácio”.

Outro anônimo aplaudiu a participação do famoso no reality show da Globo: “Mosca do céu! Eu te pedi um jantar e você me serviu um banquete. Que festa foi essa? Teve dança, beijo no Fred, sarada com o Cezar. Entregou tudo e mais um pouco”.

LEIA TAMBÉM: Beijo na boca e jogador favorito: Descubra os palpites de Gil do Vigor