BBB 23: Fred e Bruna Griphao são favoritos ao prêmio, segundo site de apostas

Mal começou a corrida pelo BBB 23 e as casas de apostas já começam a cotar os favoritos desta temporada a botar as mãos no cobiçado prêmio do programa e da fama que vem com ele.

Por enquanto, o ex-marido de Boca Rosa, o influenciador Fred, segue liderando nas principais plataformas de apostas on-line, seguido à distância por Bruna Griphao.

Nas casas de apostas, o prêmio pago indica inversamente o nível de favoritismo dele na prova, ou seja, se muitos apostam na mesma pessoa, seu prêmio cai, mas é sinal de que a maioria acredita que ele será vencedor. É o que ocorre com o ex de Boca Rosa e também com Bruna.

Na Betano, de todos os BBBs o menor valor de premiação é para apostas em Fred. O mesmo ocorre na Bet365 e na PixBet.

Na Betano, as apostas em Bruna Griphao pagam mais que o dobro das feitas em Fred, sinal de que muita gente acredita que ele vai levar o prêmio do programa. Já Cristian é o menos apostado, indicando que o público não acredita que ele vá muito longe no programa.

Na Bet365, Fred também tem o dobro de chances no programa do que Bruna e aqui também os apostadores classificaram Cristian como o ‘azarão’ desta edição, seguido por Amanda. Todos os demais ‘brothers’ aparecem em posições intermediarias.

No Pixbet, Fred também larga na frente, mas desta vez seguido pelo empresário Gustavo Benedetti e do ator Gabriel Santana.

Todas as aposta e posições refletem apenas as dinâmicas da primeira semana do programa e muitos palpiteiros de plantão apostam que tudo deve mudar no decorrer do programa.