BBB 23: Bunda de Tadeu Schmidt rende comentários nas redes após piada de Paulo Vieira; confira

A bunda do apresentador do “BBB 23″, Tadeu Schmidt, virou assunto nas redes sociais após um comentário do humorista Paulo Vieira no quadro Big Terapia.

Paulo comentou - e mostrou - que a bunda de Tadeu havia crescido desde que ele assumiu o comando do reality show.

De bom humor, Tadeu riu da piada e, nas redes sociais, fez uma postagem “desmentindo a fake news”.

“Desmentindo @paulovieira.oficial , aí está a prova de que eu continuo com bunda de jornalista”, escreveu ele no Instagram.

Repercussão do web

A publicação, claro, gerou comentários, inclusive de Paulo Vieira, que soltou uma risada.

O perfil oficial da Globoplay também brincou com o assunto. “Vou acreditar que é a posição que não favoreceu, Tadeu!”

Outros usuários da rede se manifestaram. “A emissora inteira pode te amar, basta um câmera pra acabar com sua carreira de Gracyane da Shopee”, “Ele encolheu igual faço com a barriga quando tiro a blusa” e “Ficou assim por timidez” foram algumas das menções.

Além da postagem no Instagram, Tadeu também usou o Twitter para se manifestar após o fim da edição do programa.

“Nota oficial: Tadeu Schmidt garante que não botou bunda. @PauloVieiraReal deve ser responsabilizado por adulteração de imagens”, brincou o apresentador do “BBB”.

Tadeu Schmidt garante que não botou bunda. @PauloVieiraReal deve ser responsabilizado por adulteração de imagens. — Tadeu Schmidt (@tadeuschmidt) January 19, 2023

O tweet também rendeu reações dos usuários da rede. Veja algumas delas:

Gostoso com e sem edição — Hemerson 🪰 (@Hemerzown) January 19, 2023

a bunda num botou, mas os braços hein tadeu 👀👀 — Daddy Giovanni - JUSTICE FOR BRITNEY 🌹🚀 (@GMartinsReal) January 19, 2023

