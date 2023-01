Alec Baldwin responderá por homicídio involuntário pela morte de diretora de fotografia durante filmagens

A Justiça norte-americana acusou o ator Alec Baldwin de homicídio culposo pelo disparo da arma que matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins durante as filmagens do filme de faroeste “Rust”, em 2021, em Santa Fé, Novo México.

Além de Baldwin, a promotora distrital Mary Carmack-Altwies acusou ainda a encarregada pelas armas usadas no filme, Hannah Gutierrez-Reed.

“Sob minha supervisão, ninguém está acima da lei e todos merecem justiça”, disse a promotora em seu despacho, após analisar por mais de um ano as evidências da morte da diretora.

Como foi o acidente?

Baldwin e a equipe ensaiavam uma cena no Bonanza Creek Ranch, nos arredores de Santa Fé, Novo México, quando a arma que ele usava, e deveria estar vazia, disparou uma bala real, atingindo Halyna e ferindo o diretor Joel Souza.

Em sua defesa, o ator disse que havia sido informado que a arma estava “fria”, jargão da indústria cinematográfica que indica que não tinha munição, e que não puxou o gatilho, a arma simplesmente disparou. Ele chegou a abrir um processo contra os membros da equipe do filme por negligência.

Mas um teste forense realizado pelo FBI mostrou que o revólver de Baldwin funcionava normalmente e não disparava sem apertar o gatilho, o que complicou muito a situação do ator no processo.

O que pode acontecer?

As leis do Novo México consideram o homicídio culposo um crime de quarto grau e podem levar o ator à prisão por até 18 meses, além de multa de US$ 5 mil

Os advogados dele classificaram a decisão da justiça de acusar seu cliente como “um terrível erro de Justiça”.