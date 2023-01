TikTok de Selena Gomez com Meryl Streep já se tornou viral e o motivo é maravilhoso!

Meryl Streep está se juntando ao elenco de Only Murders in the Building. E não, isso não é fake news.

Logo após sua aparição no Globo de Ouro em Los Angeles, Selena Gomez está de volta ao trabalho na cidade de Nova York para filmar a terceira temporada da série da Star+. Acontece que podemos esperar algumas estrelas convidadas incríveis nos próximos episódios: ninguém menos que Meryl Streep e Paul Rudd.

Hoje, Gomez postou um vídeo em seu TikTok confirmando que Streep aparecerá na terceira temporada da série.

No vídeo, Gomez explica que está no set da terceira temporada de Only Murders in the Building com seus colegas de elenco, Martin Short e Steve Martin. Ela move a câmera para mostrar outros membros do elenco - como Paul Rudd - antes de retornar ao trio original.

“Ei pessoal! Estamos no set”, diz Gomez. “O que estamos filmando? Temporada 3. A turma está toda aqui. Isso poderia honestamente ficar melhor?”

Rudd entra na conversa: “Bem, acho que pode melhorar um pouco”.

Bem na hora, Meryl Streep aparece no fundo e começa a dançar com entusiasmo.

Infelizmente, o Hulu não anunciou nenhum detalhe sobre o envolvimento de Streep. No entanto, o diálogo dela no vídeo pode ser uma pista. “Steve, você quer um travesseiro?” ela pergunta. E então acrescenta: “Marty, precisa de alguma coisa?”.

O vídeo do TikTok de Selena Gomez, rapidamente acumulou mais de 500.000 visualizações em menos de uma hora. E diversos comentários, como: “SELENA GAROTA, VOCÊ ESTÁ TRABALHANDO COM A PRÓPRIA MERYL, A RAINHA!!!!! OMGGGGG”.

E outra que brincou com o nome da série: “Only Legends On the Building”, que seria traduzido por: só lendas no prédio.

As pessoas estão realmente ansiosas: “Meryl Streep, Paul Rudd, Selena Gomez, Martin short e Steve Martin todos juntos em um show? Eu não poderia pedir algo melhor do que isso!!!”.

Que o teaser venha logo para sabermos qual papel Meryl Streep interpretará!