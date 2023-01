‘The Last of Us’ fica apenas atrás de ‘A Casa do Dragão’ e já é a 2ª maior estreia da HBO

The Last of Us HBO Max

Ainda é muito cedo para dizer se The Last of Us está provando as previsões de que se tornará o próximo Game of Thrones, mas a tão esperada adaptação do videogame certamente está atraindo o público.

A estreia da série, estrelada pelos veteranos de GOT, Pedro Pascal e Bella Ramsey, atraiu 4,7 milhões de espectadores em TV linear e plataformas de streaming HBO Max no domingo nos EUA.

The first episode of #TheLastOfUs scored 4.7 million U.S. viewers across HBO and HBO Max. https://t.co/GlbF4hm1XP — Variety (@Variety) January 17, 2023

Esta é a segunda maior estreia de uma série da HBO nos últimos 12 anos, atrás apenas de A Casa do Dragão, que teve 9,986 milhões de telespectadores na noite de estreia. A última vez que um programa da HBO teve números tão altos foi Boardwalk Empire, que estreou em 2010 com 4,81 milhões de espectadores - antes que a programação da HBO estivesse amplamente disponível em um aplicativo de streaming.

“Nosso foco era simplesmente fazer a melhor adaptação possível dessa história amada para o maior público possível”, disseram os criadores da série Craig Mazin e Neil Druckmann em um comunicado conjunto, divulgado na manhã de terça-feira (17/01). “Estamos muito felizes em ver quantos fãs, antigos e novos, deram as boas-vindas a The Last of Us em suas casas e corações”.

I’m still not over this moment. #TLOU pic.twitter.com/toUtjqG6FB — Hero Mode | HBO Max (@HeroMode) January 16, 2023

The Last of Us, baseado no videogame de mesmo nome, ocorre em grande parte 20 anos depois que uma pandemia global, decorrente de um fungo cordyceps evoluído, devastou a humanidade. As vítimas são acometidas por uma infecção cerebral que as transforma em monstros parecidos com zumbis.

Joel (Pascal), um sobrevivente grisalho, vive em uma zona de quarentena de Boston em uma missão para encontrar seu irmão Tommy (Gabriel Luna). Ele e sua parceira Tess (Anna Torv) são convocados por um grupo rebelde chamado Fireflies para contrabandear uma adolescente, Ellie (Ramsey), de seu complexo militarizado para seus aliados do lado de fora. Apesar de carregar o vírus, a menina permanece milagrosamente imune a ele, tornando-se o melhor caminho da humanidade para a criação de uma vacina.

First fitting in Summer 2021 and Marlene in game.

Yeah…it was clear from Day 1 it would be special. I hope you loved the first episode!@TheLastofUsHBO @HBO @hbomax @Naughty_Dog #thelastofus pic.twitter.com/qK7lZHQoV4 — Merle Dandridge (@MerleDandridge) January 16, 2023

A primeira temporada adaptará os principais eventos do jogo The Last of Us de 2013. Mazin e Druckmann disseram que esperam explorar os eventos de The Last of Us Part II de 2020 em temporadas futuras. Com números de estreia como esses, é provável que eles tenham a oportunidade.

“Estamos entusiasmados em ver os fãs da série e do jogo vivenciarem essa história icônica de uma nova maneira e estendemos nossa gratidão a eles por ajudar a torná-la um sucesso”, Casey Bloys, presidente e CEO da HBO e HBO Max Content , disse sobre as avaliações. “Parabéns a Craig, Neil e ao brilhante elenco e equipe que trabalharam incansavelmente para dar vida a este show. Esperamos que os fãs de todo o mundo aproveitem o resto da temporada”.