Sucesso no BBB, Jade Picon mostra nova versão de chapéu

A atriz Jade Picon lançou tendência no ano passado, com seus looks pra lá de estilosos no “Big Brother Brasil”.

Dessa vez, ela resolveu relembrar uma dessas tendências, o bucket hat lilás florido de crochê, ao surgir nas redes sociais com uma nova versão do famoso chapéu.

Na última segunda-feira (16), Jade publicou em sua conta no Instagram uma série de fotos na praia, usando o modelo mais recente. “Buckets de crochê tem o meu coração”, escreveu ela na legenda da publicação.

O chapéu deixa de lado a ideia de uma única cor e aposta em listras de vários tons: preto, amarelo, verde, roxo, lilás, azul, rosa e rosa-bebê.

Veja:

Além do chapéu, as outras peças que Jade usou também chamaram a atenção dos internautas: o short jeans cinza com a cintura dobrada e, especialmente, o biquíni amarelo com detalhes pretos, com fivelas de ajuste.

Relembre

Durante sua aparição no BBB 22, Jade Picon utilizou um biquíni de crochê e um bucket hat no mesmo estilo e acabou lançando tendência.

Mas não foi só ela: outros brothers e sisters também fizeram parte da tendência: Pedro Scooby e Linn da Quebrada foram alguns que apareceram usando o acessório.

